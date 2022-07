Gang naar PSV loopt meer en meer vertraging op; Franse media zaaien twijfel

Woensdag, 6 juli 2022 om 08:15 • Tom Rofekamp

Het is nog maar de vraag of Savinho komend seizoen in Eindhoven voetbalt. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat de begeerde Braziliaan nog altijd wacht tot het papierwerk rond is voor zijn overstap naar Troyes en de daaropvolgende huurtransfer naar PSV. Hoewel men volgens Elfrink in Noord-Brabant 'vertrouwen heeft dat het goedkomt', is L'Équipe een stuk minder stellig.

Atlético Mineiro maakte afgelopen week wereldkundig dat Savinho voor zes miljoen verkocht was aan het Franse Troyes, een bedrag dat door diverse bonussen kan oplopen tot 12,5 miljoen euro. Daarbij zou de achttienjarige aanvaller direct verhuurd worden aan PSV om ervaring op te doen in Europa. Het Eindhovens Dagblad voegde aan de berichtgeving van Atlético Mineiro toe dat Savinho begin deze week naar Frankrijk en Nederland zou afreizen om het benodigde papierwerk af te ronden, dat vanwege de complexiteit van de overgang enige tijd vergt.

Sávio zal dit trainingskamp niet meer kunnen aansluiten bij PSV. Na zijn komst naar Europa gaan vergunningen/papierwerk ook nog tijd kosten. Gaat allemaal over een tijdje goedkomen, is nog altijd waar men op vertrouwt. De Braziliaan koerst af op Eindhoven. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 5, 2022

De hoop was dat Savinho nog kon aansluiten bij het trainingskamp van PSV in het Duitse Mariënfeld. Volgens Elfrink komt dat echter te vroeg. Toch heeft men in Eindhoven nog altijd vertrouwen in de komst van de talentvolle buitenspeler, daar L'Équipe zo zijn twijfels heeft. "Het is nog steeds een transfer die gehuld is in een zeker mysterie zonder bevestiging van Troyes of aankondiging van zijn presentatie", schrijft de sportkrant. "Die zou zelfs nóóit plaats kunnen vinden, of tenminste niet deze zomer."

Savinho leek en lijkt nog altijd verkocht te worden aan de City Football Group, die eigenaar is van diverse clubs, waaronder Troyes. Voor het bedrag van maximaal 12,5 miljoen euro krijgt het concern 87,5 procent van de transferrechten van de groeibriljant in handen. Het Eindhovens Dagblad schreef afgelopen week dat Savinho zich 'dolgraag' bij de Braziliaanse enclave bij PSV wil voegen, die momenteel bestaat uit André Ramalho, Mauro Júnior en Carlos Vinícius. L'Équipe meldt echter dat de complexiteit van de huurdeal Troyes heeft doen kijken naar alternatieven om Savinho ervaring op te laten doen in Europa.