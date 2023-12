Sprookje Girona duurt voort: Blind en co houden Real Madrid onder zich

Girona is weer voor minimaal een aantal uur de koploper van Spanje. De ploeg van Daley Blind kende de nodige moeite met Valencia, maar na twee late treffers werd er met 2-1 gewonnen. Real Madrid, de naaste belager in de titelstrijd, neemt het zaterdag om 18:30 uur in eigen huis op tegen Granada.

Girona trad zoals gewoonlijk dit seizoen aan met Blind en Sávio in de basis. Het tweetal voormalig Eredivisionisten kon niet voorkomen dat Valencia na een klein uur spelen op voorsprong kwam. Na balverlies van een Girona-middenvelder kon voormalig Real-aanvaller Hugo Duro alleen op doelman Paulo Gazzaniga af en de spits rondde af met een stiftje: 0-1.

Girona had gedurende de hele wedstrijd het meeste van de bal, maar de titelkandidaat kon het veldoverwicht niet omzetten in grote kansen. Dat duurde tot de 82e minuut, toen Stuani de gelijkmaker maakte op aangeven van Yan Couto. Diezelfde Stuani scoorde enkele minuten later ook de bevrijdende 2-1. Sávio maakte in de blessuretijd nog de 3-1 om het feestje compleet te maken, maar zijn treffer werd na een VAR-ingreep afgekeurd.

???????????????? ????? De 37-jarige spits kantelt de wedstrijd volledig om en schiet Girona naar de koppositie: 2-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaValencia pic.twitter.com/HbfHRGniMq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2023

