Paris Saint-Germain ontslaat Pochettino en betaalt enorme vergoeding

Dinsdag, 5 juli 2022 om 12:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:20

Paris Saint-Germain heeft Mauricio Pochettino ontslagen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Argentijnse oefenmeester lag al enige tijd onder vuur bij de eliteclub en vertrekt na anderhalf jaar uit Parijs. Pochettino krijgt naar verluidt een ontslagvergoeding van maar liefst vijftien miljoen euro mee. Christophe Galtier dient als zijn opvolger. De Franse coach wordt overgenomen van OGC Nice, tekent een contract voor drie seizoenen in de Franse hoofdstad en wordt dinsdagmiddag nog gepresenteerd.

Pochettino schoof afgelopen week aan bij het bestuur van PSG om het seizoen 2021/22 te evalueren, waarna in goed overleg is besloten om de samenwerking stop te zetten. PSG veroverde andermaal de landstitel in Ligue 1, maar de droom om de Champions League te winnen spatte opnieuw voortijdig uiteen. De Fransen werden in de achtste finale uitgeschakeld door de latere winnaar Real Madrid. PSG won de eerste ontmoeting met 0-1 en stond in Spanje met 0-1 voor. Een hattrick van Karim Benzema in het laatste halfuur maakte desondanks een einde aan de Europese droom van Pochettino en consorten.

Official and confirmed. Paris Saint Germain part ways with Mauricio Pochettino - he’s no longer the manager. ?????? #PSG Christophe Galtier, finally set to be announced as new coach - today as expected. pic.twitter.com/Ki818nuuuh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022

De vertrekkende Pochettino veroverde in zijn eerste seizoen de Franse beker en Supercup. Daar kwam in de afgelopen jaargang het kampioenschap bij. Toch was er bij pers en publiek regelmatig de nodige kritiek op de speelwijze die de Argentijn hanteerde bij PSG. De vroegtijdige aftocht in de Champions League lijkt Pochettino nu dus fataal te zijn geworden. Transferexpert Fabrizio Romano meldde vorige week al dat eigenaar en voorzitter Nasser Al-Khelaïfi een nieuwe trainer wil aanstellen in het Parc des Princes.