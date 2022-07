‘Openda past voor tweede kans, maar gaat Club wel 11 miljoen opleveren’

Maandag, 4 juli 2022 om 23:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:11

Loïs Openda staat voor een overstap naar RC Lens, schrijft L'Équipe. De 22-jarige spits kon na twee succesvolle jaren op huurbasis bij Vitesse voor zijn kans gaan bij Club Brugge, maar geeft de voorkeur aan een transfer. De Belgische landskampioen zal allerminst ontevreden zijn met het bedrag dat de aanvaller naar verluidt opstrijkt: journalist Sacha Tavolieri rept over een transfersom van minimaal elf miljoen euro.

Openda werd in de zomer van 2020 op huurbasis naar Vitesse gestuurd en maakte de voorbije seizoenen in totaal 37 goals in 88 wedstrijden voor de club. Afgelopen jaargang eindigde de aanvaller met 18 competitiedoelpunten zelfs als tweede op de topscorerslijst van de Eredivisie (achter Sébastien Haller, 21 goals). De stormachtige ontwikkeling van Openda bleef ook niet onopgemerkt bij Roberto Martínez. De bondscoach van het Belgische nationale team selecteerde de goalgetter voor de voorbije Nations League-campagne, waarin hij zijn debuut opluisterde met een treffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar ligt de toekomst van ‘de Usain Bolt van Vitesse' Loïs Openda?

Lees artikel

Of Openda na zijn terugkeer in Brugge meer perspectief op speeltijd had was onduidelijk. Concurrent Bas Dost vertrok weliswaar transfervrij naar FC Utecht, maar Club haalde in de persoon van Ferran Jutglà wel een nieuwe spits op bij Barcelona. Ook mikte Blauw-Zwart op de komst van Andy Carroll en Benik Afobe, al ketste de komst van beiden af. Trainer Carl Hoefkens nam Openda in ieder geval niet mee op trainingskamp. Dat kon echter ook te maken hebben met de aanstaande transfer van de inmiddels drievoudig Belgisch international.

Openda moet in Lens de opvolger van Arnaud Kalimuendo, die na twee jaar verhuurd te zijn terugkeerde naar Paris Saint-Germain. Tavolieri, journalist van RMC Sport en fervent watcher van het Belgisch nationale team, beweert te weten van een transfersom van minimaal elf miljoen euro, exclusief bonussen. L'Équipe wil zo ver nog niet gaan, maar spreekt wel van 'een significant bedrag'. Openda heeft nog een tweejarig contract in Brugge.