Waar ligt de toekomst van ‘de Usain Bolt van Vitesse' Loïs Openda?

Maandag, 30 mei 2022 om 18:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:22

Loïs Openda was afgelopen seizoen een van de revelaties op de Nederlandse velden. Na een prima debuutjaar in het shirt van Vitesse kan op het tweede seizoen van de huurling van Club Brugge het predicaat ‘formidabel’ worden geplakt. Met zijn enorme snelheid, groeiende doeltreffendheid en fijne techniek eindigde Openda als tweede op de topscorerslijst van de Eredivisie en mag hij zichzelf bovendien voor het eerst bij het nationale team van België melden. Samen met FootballTransfers kijkt Voetbalzone naar de nabije toekomst van de aanvaller.

Sinds afgelopen donderdag is Openda officieel de nachtmerrie van Bruno Martins Indi. De verdediger van AZ werd er in het play-offduel met Vitesse (2-1 winst voor de Arnhemmers) continu uitgelopen door de Belg, die met zijn beste seizoen tot op heden niet alleen een oproep voor de Rode Duivels verdiende (en daarbij komende vrijdag mogelijk opnieuw tegenover Martins Indi staat in het Nations League-duel met Nederland), maar zich ook in de kijker van verschillende toonaangevende Nederlandse clubs heeft gespeeld. Zo zouden Feyenoord, PSV en AZ de spits alle drie voorzichtig in het vizier houden.

Openda, wiens waarde door FootballTransfers momenteel op zo’n zes miljoen euro wordt geschat, is eigendom van Club Brugge. In de selectie van Vitesse heeft (ook met met hoog op de vele aflopende contracten) niemand zo'n hoge marktwaarde - bij Openda's eigenlijke werkgever is dat wel anders. Spelers als Noa Lang (20 miljoen euro), Charles de Ketelaere (19 miljoen), Andreas Skov Olsen (14 miljoen) en Hans Vanaken (13 miljoen) stijgen ver boven het geldgewicht van hun verhuurde teamgenoot uit.

Toch lijkt Openda flink kansrijk te zijn wat perspectief op speeltijd betreft komend seizoen. De spitspositie bij Club Brugge dreigt namelijk een stuk dunner bezet te zijn dan in de afgelopen jaargang. Zo vertrekt Bas Dost transfervrij uit Brugge. Dat zou niet eens Openda’s grootste beer op de weg zijn, daar de Nederlander in de regel geen basisplaats had. Vertrekkend trainer Alfred Schreuder koos doorgaans voor Sargis Adamyan (wiens huurcontract eveneens afloopt) en De Ketelaere als de twee diepste aanvallers, en het is goed mogelijk dat opvolger Carl Hoefkens in het nieuwe aanvalsensemble een grote rol voor Openda ziet weggelegd.

Het lot van Loïs Openda bij Club Brugge wordt komend seizoen in de handen gelegd van de opvolger van Alfred Schreuder: Carl Hoefkens.

De statistieken liegen niet

Volgens de data is de aanvaller na twee seizoenen rijpen in Arnhem overduidelijk klaar voor een volgende stap. Kwam hij in zijn eerste seizoen nog tot 10 doelpunten in de Eredivisie, is de teller een jaar later in exact evenveel Eredivisiewedstrijden (33) op liefst 18 goals gestokt. Alleen Sébastien Haller, die momenteel mede door zijn ongekende productie in de Champions League een marktwaarde van liefst 38 miljoen euro kan overleggen, vond vaker het net in de Nederlandse competitie.

Bondscoach van België Roberto Martínez achtte Openda in elk geval klaar om zich te laten zien bij het Nations League-duel tegen Nederland. Samen met Romelu Lukaku (Chelsea) en Michy Batshuayi (Besiktas, gehuurd van Chelsea) behoort hij tot de drie opgeroepen spitsen, van wie hij wel met afstand de laagste transferwaarde vertegenwoordigt. Lukaku, die in Londen niet eens verzekerd is van een basisplaats, staat volgens FootballTransfers bijvoorbeeld voor zo’n tachtig miljoen euro in de boeken. Mocht een interlandcarrière voor België toch op niets uitlopen voor Openda, heeft hij met Marokko (het land van zijn moeders herkomst) en Congo (van zijn vader) nog twee andere opties.

Alleen Alex Bangura (SC Cambuur) en Milan van Ewijk (sc Heerenveen) deden in het seizoen 2021/22 een hogere topsnelheid noteren in de Eredivisie.

Snelheidsduivel

Geen aanvaller in de Eredivisie is zo snel als Openda - die overigens buiten het veld ook nog weleens ontzettend hard gaat. In 2020 werd de 22-jarige geflitst met een snelheid van 131 kilometer per uur, op een weg waar slechts 90 geoorloofd was. Daardoor moest Openda zijn rijbewijs voor drie maanden inleveren. Het geeft het kartelrandje rond de spits weer, die dit seizoen ook voor een fikse elleboogstoot in het middenrif van Mike te Wierik (FC Groningen) werd geschorst voor twee duels.

In zijn gedrag en houding heeft Openda zich echter ontwikkeld, wat hem gezien zijn snelheid, steeds nauwkeurigere afwerking en diepgang een van de meest gewilde spitsen van Nederland c.q. België maakt. Die snelheid heeft de aanvaller overigens ‘van zijn moeder’: tegenover de NOS gaf hij begin 2022 te kennen dat zij vroeger hem, zijn broertje en zusje er moeiteloos uitliep als de familie een hardloopwedstrijdje deed. In de cijfers van afgelopen seizoen zijn de 'goede genen van Openda' terug te zien: alleen Alex Bangura (SC Cambuur, 34,64 km/h) en Milan van Ewijk (sc Heerenveen, 34,27) haalden een hogere topsnelheid dan de Belg (34,03).

Waar de toekomst ligt van de aanvaller is nog ongewisse, maar zelf heeft hij al verklaard toe te zijn aan een volgende stap. Slaat PSV, Feyenoord of AZ toe? Dan moet de beurs wel worden getrokken voor de man wiens transferwaarde op zijn hoogtepunt zelfs meer dan tien miljoen euro bedroeg. Dat bedrag lijkt ook minimaal op tafel te moeten komen als een geïnteresseerde club hem vandaag de dagwil oppikken bij Club Brugge. Of... gaat Loïs Openda volgend jaar een gooi doen naar de topscorerstitel in de Jupiler Pro League?