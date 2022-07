Gewilde Dybala staat voor lastige keuze: Premier League of Serie A?

Zondag, 3 juli 2022 om 18:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:13

Paulo Dybala ligt mede dankzij zijn transfervrije status goed in de markt. De 28-jarige aanvaller kon al rekenen op de nodige belangstelling uit de Serie A, maar volgens La Repubblica hebben Arsenal en Manchester United zich nu ook in de strijd om zijn handtekening gemeld.

In de afgelopen weken werd duidelijk dat Dybala openstaat voor een gevoelige overstap in de Serie A. De 34-voudig international van Argentinië vertrok deze zomer na zeven jaar bij Juventus en heeft de mogelijkheid om bij Internazionale aan de slag te gaan. I Nerazzurri tonen al langere tijd belangstelling voor Dybala, maar zullen eerst spelers als Alexis Sanchez en Edin Dzeko moeten lozen om aan de financiële eisen van de aanvaller te kunnen doen.

Napoli en AC Milan zijn eveneens geïnteresseerd in de diensten van Dybala. Dries Mertens lijkt te vertrekken bij i Partenopei, waardoor de ploeg van trainer Luciano Spalletti nieuwe aanvallende impulsen kan gebruiken. Napoli heeft volgens La Repubblica vernomen dat Dybala bereid is om voor een nettosalaris van zes miljoen euro, plus één miljoen euro aan bonussen te tekenen, maar ook voor hen is deze salariseis vooralsnog te gortig.

Manchester United en Arsenal hopen te profiteren van de afwachtende houding van de Serie A-clubs. De Engelse ploegen zouden al navraag hebben gedaan bij Jorge Antun, de zaakwaarnemer van Dybala. De twee Engelse ploegen beschikken over de financiële mogelijkheden om de aanvaller in te lijven, maar kunnen hem in tegenstelling tot Milan en Internazionale niet het perspectief van Champions League-voetbal bieden.