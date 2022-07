Twente telt miljoenen neer voor nieuwste aanwinst: ‘Zeker verantwoord’

Zondag, 3 juli 2022 om 12:37 • Laatste update: 13:57

Michel Vlap is de komende drie jaar speler van FC Twente. Dat weet TC Tubantia te melden. Als de laatste plooien zijn gladgestreken, wordt de aanvallende middenvelder definitief overgenomen van Anderlecht en zal Twente een bedrag van zo'n twee miljoen euro betalen. Fortuna Sittard vist daarmee achter het net.

Vlap gaat naar alle waarschijnlijkheid spoedig zijn handtekening zetten onder een contract dat hem tot medio 2025 in de Grolsch Veste houdt. Daarnaast is er een optie voor nog een seizoen. TC Tubantia schrijft dat Twente een transfersom van twee miljoen euro voor Vlap betaalt. Tot voor kort was dat onmogelijk, maar volgens technisch directeur Jan Streuer is de financiële situatie van de Tukkers sterk verbeterd. "De begroting is met vijf miljoen omhoog gegaan, de club heeft winst gemaakt en er gaat meer geld naar het voetbal", zegt hij. "Het is zeker verantwoord wat we doen."

Streuer vervult met het binnenhalen van Vlap zijn grootste transferwens. Vorig seizoen kwam de Fries al op huurbasis uit voor Twente en zijn inbreng werd, ondanks dat hij maar vijf keer scoorde in competitieverband, zeer gewaardeerd door de staf en de directeur. "Hij gaat het komende seizoen absoluut meer scoren", weet Streuer dan ook. "Hij is voor ons de beste speler die we kunnen krijgen. Hij weet hoe we voetballen, komt in een ingespeeld elftal terecht en de speler wordt van ons. Michel wilde alleen naar Twente."

Fortuna Sittard zat namelijk op het vinkentouw en probeerde de nummer tien ook los te weken bij Anderlecht, maar slaagde daar dus niet in. Vlap maakte in Nederland eerder furore bij sc Heerenveen, de club die hem opleidde en waar hij definitief doorbrak. In 2019 verdiende hij zijn transfer naar Anderlecht, dat bijna zeven miljoen euro neertelde om hem over te nemen. Dat bedrag heeft de Fries nooit waar kunnen maken in het Lotto Park.

De Tukkers hopen ondertussen ook Joshua Brenet te kunnen verleiden tot een langer verblijf en haalden eerder met Michal Sadílek, Sem Steijn, Przemyslaw Tyton en Mathias Kjölö al vier nieuwelingen. Sadílek speelde net als Vlap vorig jaar al op huurbasis in de Grolsch Veste en is definitief overgenomen van PSV, terwijl Steijn, Tyton en Kjölö transfervrij naar Enschede zijn gekomen.