‘Dus wat nu? We gaan Mbappé hierom niet kruisigen in ieder geval’

Zondag, 3 juli 2022 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:12

Er is nogal wat te doen rondom Kylian Mbappé en zijn keuze om niet naar Real Madrid te gaan. Er was duidelijk onvrede bij LaLiga-baas Javier Tebas, die het belachelijk vond dat Paris Saint-Germain ondanks een miljoenenschuld een lucratief nieuw contract kon voorleggen aan Mbappé. Bij Luka Modric lijkt de teleurstelling over het mislukken van de veelbesproken deal voor de spits een stuk minder groot te zijn.

"Mbappé heeft een beslissing genomen en dat is zijn goed recht. Daar moet hij nu mee leven", laat Modric duidelijk weten in een interview met Sportske. "We dachten allemaal dat hij naar Real zou komen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dus wat nu? We gaan hem hierom niet kruisigen in ieder geval. Mbappé is een geweldige speler maar, en nu herhaal ik mijzelf, geen enkele speler is groter dan de club. Real staat altijd boven alle spelers en dat zal nooit veranderen", zo benadrukt de Kroatische middenvelder.

De inmiddels 36-jarige Modric kijkt ook nog even terug op de veelbesproken Champions League-ontmoeting met PSG in maart, toen Real door een hattrick van Karim Benzema in het laatste halfuur met 3-1 won en de kwartfinale bereikte. "Met Neymar en Mbappé beschikken ze over ontzettend veel kwaliteit. Maar wij zijn Real Madrid en wij vonden die avond ons ritme. Met de steun van onze fantastische supporters hebben we PSG toen verpletterd. Het was een spectaculaire avond waarop de scepsis naar ons toe in de Champions League verdween." Real veroverde het miljardenbal door in de finale met 0-1 te winnen van Liverpool in Parijs.

Niet alleen Modric toont zich mild tegenover Mbappé. Ook Real-voorzitter Florentino Pérez toonde zich onlangs coulant. "Mbappé heeft me niet verraden", zei de president bij het Spaanse programma el Chiringuito de Jugones. "Mbappé heeft ons verteld dat het zijn droom was om voor Real Madrid te spelen, heel, heel vaak. Maar alles veranderde in vijftien dagen vanwege politieke en economische druk. Het was niet makkelijk voor Mbappé om telefoontjes van de Franse president te ontvangen, die hem vertelde om zijn huidige club niet te verlaten. Als je dan naar Qatar gaat (de familie van Mbappé, die zijn belangen behartigt, onderhandelde naar verluidt in Doha over de toekomst van de aanvaller bij PSG, red.) en ze bieden je dingen aan die je gek maken, dingen die waarschijnlijk buiten proportie zijn.

Pérez merkte dat de toenaderingen vanuit Frankrijk in Qatar iets met zijn gewenste aanvalsleider deden. "Hij stuurde me een bericht en ik gaf hem antwoord. Ik zag toen dezelfde Mbappé al niet meer, de Mbappé die we wilden. PSG bood hem aan om de leider van het project te worden, dat veranderde alles. Geen speler in de geschiedenis van Real Madrid heeft boven de rest gestaan. Dit is een collectief project, we gaan geen transfer maken die de gemeenschap op het spel zet."

Toch wilde Pérez een toekomstige overstap van Mbappé naar de Spaanse landskampioen alles behalve uitsluiten. " Real zal altijd open staan om spelers aan te trekken die begrijpen dat niemand groter is dan de club. Onmogelijk in drie jaar? In drie jaar kan er een hoop veranderen. Ik heb nog nooit gezegd dat het voor altijd over is tussen Mbappé en Real Madrid. Maar ik wil deze Mbappé niet. Dit was niet mijn Mbappé. Ik wilde de echte, die van de droom."