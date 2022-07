AZ handelt actief en brengt transferopbrengst op ongeveer zes miljoen euro

Vrijdag, 1 juli 2022 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:07

AZ neemt definitief afscheid van Ferdy Druijf, zo maken de Alkmaarders officieel bekend. De 24-jarige spits speelde al op huurbasis bij Rapid Wien, dat het jeugdproduct van AZ nu definitief inlijft. In januari maakte De Telegraaf bekend dat de Oostenrijkse topclub een optie tot koop van 2,8 miljoen euro had. Rapid meldt nu dat pas na onderhandelingen met AZ overeenstemming is bereikt over Druijf. Vermoedelijk ligt de aankoopsom dan ook iets lager dan het genoemde bedrag.

"Ik ben heel blij dat mijn overstap nu rond is", aldus Druijf op de clubwebsite van Rapid. "Na mijn eerste vier maanden was het me duidelijk dat ik hier echt permanent wilde komen wonen. Ik voel me ongelooflijk op mijn gemak bij deze club en in deze stad, en mijn familie voelde zich hier meteen thuis. Dat alles was voor mij doorslaggevend dat ik ook in de toekomst voor deze bijzondere club wil blijven spelen. Ik ben nu blij dat ik een officiële SK Rapid-speler ben en kan niet wachten om de komende taken samen met mijn teamgenoten en de steun van de fans aan te pakken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Druijf gold in Alkmaar jarenlang als grote belofte, maar wist het in het eerste elftal nooit waar te maken. In de Keuken Kampioen Divisie scoorde de centrumaanvaller aan de lopende band voor Jong AZ en op huurbasis voor NEC, maar eenmaal terug bij het eerste hield met name Myron Boadu hem van veel speeltijd af. Toen Druijf zijn reserveplek in 2020 beu was, stemde AZ in met een verhuurperiode bij KV Mechelen.

De 1,90 meter lange spits speelde anderhalf jaar voor de Belgische club, maar ook in Mechelen bleef zijn grote doorbraak uit. Na 10 goals in 39 officiële optredens werd in februari van dit jaar besloten om zijn huurperiode bij Mechelen te ontbinden, waarna Rapid Wien die direct overnam. In Oostenrijk maakte Druijf met zes goals en dertien wedstrijden, waaronder een in de Conference League tegen Vitesse, genoeg indruk om Rapid ertoe te bewegen de optie tot koop te lichten.

AZ is deze zomer bedrijvig op de transfermarkt en haalde ook al transfersommen van ongeveer twee miljoen euro op voor Thomas Ouwejan (Schalke 04) en Zakaria Aboukhlal (Toulouse). Daarnaast vertrok Mohamed Taabouni transfervrij naar Feyenoord. Ook aan de aankoopzijde timmert technisch directeur Max Huiberts aan de weg. Zo werd Jens Odgaard voor meer dan vier miljoen euro overgenomen van Sassuolo en telde AZ naar verluidt iets meer dan twee miljoen euro neer voor Mees de Wit (PEC Zwolle). Mayckel Lahdo kwam voor een bedrag van minder dan een miljoen euro over van het Zweedse Hammarby.