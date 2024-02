Zware klap voor Ferdy Druijf en PEC Zwolle: huurperiode eindigt abrupt

PEC Zwolle kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Ferdy Druijf. De 25-jarige aanvaller heeft een knieblessure opgelopen, waardoor hij de rest van het seizoen buitenspel staat.

Het jeugdexponent van AZ werd dit seizoen door zijn eigenlijke werkgever Rapid Wien verhuurd aan PEC Zwolle, maar moet het seizoen dus voortijdig beëindigen. Onderzoek in het ziekenhuis heeft een knieblessure aangetoond.

In het shirt van PEC kwam Druijf tot vijftien officiële duels, waarin hij goed was voor vijf goals en twee assists. In de uitwedstrijd bij FC Volendam was de spits zelfs goed voor een hattrick. Druijf vond het net ook tegen FC Twente en FC Utrecht.

Aankomend weekend speelt PEC de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. Met Lennart Thy en Apostolos Vellios hebben de Zwollenaren twee alternatieven tot hun beschikking.

Het is niet de eerste blessure die Druijf dit seizoen opliep. In november mistte de aanvaller ook twee duels wegens een hamstringblessure.

Druijf heeft zijn knieblessure vermoedelijk al een tijdje geleden opgelopen. In speelronde zeventien werd de spits vroegtijdig naar de kant gehaald in het duel met sc Heerenveen. Hierdoor was hij al niet meer van de partij bij de laatste drie wedstrijden van PEC.

De Zwollenaren draaien een wisselvallig seizoen tot dusver. Na de promotie naar de Eredivisie bezetten de Blauwvingers momenteel de achtste plek. Over het vertoonde spel bestaat echter de nodige scepsis.

