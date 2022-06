‘Feyenoord switcht en richt zich nu op behouden andere steunpilaar’

Feyenoord heeft de verkoopplannen gewijzigd, meldt verslaggever Dennis van Eersel donderdag in de FC Rijnmond Podcast. Waar Voetbal International begin juni naar buiten bracht dat naast Luis Sinisterra middenvelder Orkun Kökcü koste wat het kost in Rotterdam moet blijven, zou de club nu wel open staan voor een verkoop van de Turks international. Marcos Senesi mag volgens van Eersel enkel voor een megabedrag de deur uit.

Tyrell Malacia lijkt met zijn naderende vertrek naar Manchester United de eerste belangrijke basisspeler te zijn die zal verdwijnen uit het elftal van Arne Slot. Van Eersel schetst gedurende de podcast de status die er momenteel is rondom de overige steunpilaren uit de succesvolle Conference League-campagne. “Rondom Kökcü gaat men er eigenlijk wel vanuit dat hij de volgende speler is die Feyenoord zal verlaten. Daar is echt wel de nodige interesse voor. Het is aannemelijk dat hij voor het juiste bedrag zal vertrekken.” Woensdag meldde het goed ingevoerde 1908.nl dat ook RB Leipzig nadrukkelijk geïnteresseerd is.

De verslaggever meldt dat Feyenoord na de verkoop van Malacia en eventueel Kökcü een andere fase in zal gaan. “Dan hoeven Senesi en Sinisterra niet meer weg. Op dat moment zal Feyenoord een stuk hoger in de boom gaan zitten. Zeker met Sinisterra. Maar ook voor Senesi zal dan het transferrecord verbroken moeten worden. Dan praat je over bedragen richting de twintig miljoen per speler. Toch zal de club ook rekening moeten houden met de tevredenheid van deze spelers mocht een club als Sevilla of Napoli zich daadwerkelijk melden met een bedrag dat hier net onder ligt. Ik ben benieuwd of Feyenoord dan water bij de wijn doet.”

Sinclair Bischop acht de kans klein dat er een club met een recordbedrag gaat komen voor Senesi. “Dat denk ik niet nee. Dat heeft ook met contractduur (tot medio 2023, red.) te maken. En met de positie op het veld.” De Rotterdammers schijnen wel een eenzijdige optie te hebben om het contract van de Argentijn met een jaar te verlengen. Bischop gaat er in tegenstelling tot de vrij zekere Van Eersel vanuit dat Slot Kökcü het liefst ziet blijven. “Op de persconferentie vond ik dat Slot wat opvallends zei over hem. Hij zei namelijk dat Mats Wieffer de concurrentie met Kökcü aan moet gaan. Ik heb toch het idee dat Feyenoord hem nog een forse opwaardering wil gaan geven. Al is er natuurlijk veel interesse.”