Volgende gegadigde sluit zich aan bij horde geïnteresseerde clubs voor Kökçü

Woensdag, 29 juni 2022 om 14:58 • Yvo van Dorst • Laatste update: 15:08

Het lijstje met clubs die belangstelling hebben in Orkun Kökçü wordt steeds langer. Naast Sevilla, AS Roma en West Ham United zou volgens 1908.nl ook RB Leipzig de Turks international op de korrel hebben. De belangstelling van de Duitsers zou in juni op gang zijn gekomen. Sevilla voerde eerder al positieve gesprekken met Kökçü, die ook nog voor een extra jaar kan bijtekenen bij Feyenoord.

Eerder deze maand werd al bekend dat Kökçü overtuigende gesprekken had gevoerd met de clubleiding van Sevilla. De 21-jarige middenvelder ligt echter nog tot 2025 vast en Feyenoord wil er alles aan doen om het contract te verlengen tot 2026. Door het langdurige contract zullen geïnteresseerde clubs als Sevilla en RB Leipzig tevens een flinke transfersom moeten betalen. In de winter werd Kökçü nog hevig gelinkt aan Arsenal. De Londenaren zouden ook deze zomer de ontwikkelingen rondom de Feyenoord-speler volgen, aldus transfermarktexpert Fabrizio Romano.

RB Leipzig eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Bundesliga en wist de DFB Pokal te winnen. Daarnaast sloeg de club in juni een grote slag door sterspeler Christopher Nkunku langer aan zich te binden. De Franse revelatie tekende een contract tot 2026, na een seizoen waarin hij 35 doelpunten maakte in 50 wedstrijden. Met de vierde plek in de competitie wisten die Roten Bullen Champions League voetbal voor aankomend seizoen veilig te stellen.

Kökçü speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden in de competitie voor Feyenoord, waarin hij belangrijk was met 7 goals en 9 assists. Ook had de creatieveling een groot aandeel in het behalen van de Conference League-finale met de Rotterdammers. In het Europese toernooi speelde Kökçü twaalf wedstrijden, waarbij zijn naam twee keer op het scorebord verscheen. De geboren Haarlemmer kwam voor verschillende jeugdteams uit namens Oranje, maar speelt zijn interlands tegenwoordig voor de nationale ploeg van Turkije.