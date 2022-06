Barça zet eerste stap naar financieel herstel: tv-deal levert miljoenen op

Donderdag, 30 juni 2022 om 16:17 • Jordi Tomasowa

Barcelona heeft een belangrijke slag geslagen richting financieel herstel, melden diverse Spaanse media. De Catalanen verkopen tien procent van de televisierechten van LaLiga aan investeringsfonds Sixth Street. In ruil voor een 25-jarig eigendom van die rechten investeert de geldschieter direct 207,5 miljoen euro in de club. Het is de start van een project die de club eerder in juni intern goedkeurde door te stemmen.

Barcelona maakte donderdagmiddag de samenwerking met Sixth Street bekend. De club zal door de deal in totaal 267 miljoen euro genereren. Het inversteringsfonds betaalt dus in eerste instantie 59,5 miljoen euro minder (207,5 miljoen). De accountants van Barça verwachten echter dat de waarde van de tv-gelden de komende 25 jaar verhoogt tot de afgesproken 267 miljoen, die tegen die tijd dan ook volledig wordt uitbetaald, weet Mundo Deportivo.

Voor Barcelona betekent de deal licht aan het uiteinde van een donkere tunnel. De club rapporteerde de afgelopen drie jaar steevast rode cijfers, waaronder het recordverlies van 481 miljoen euro over het seizoen 2020/21. "We activeren de economische hefbomen en voeren onze geduldige, duurzame en efficiënte strategie uit om de financiële basis van de club te versterken", verklaart voorzitter Joan Laporta in een officieel statement over de samenwerking.

Over de betrekking van externe geldschieters werd eerder in juni al gestemd op de algemene ledenvergadering van de club. Daar werd ingestemd met de verkoop van 49,9 procent van de licentie- en merchandise-afdeling en 25 procent van de tv-rechten. Vervolgens sprak Laporta over een deal die ‘zeker 600 miljoen’ moet opleveren. Daarvan blijkt de betrekking van Sixth Street de eerste stap. Het is niet bekend of de club met meerdere partijen in gesprek is over een overname om de rest van het beloofde bedrag te realiseren.

Het gerenommeerde Sixth Street investeerde ook al 360 miljoen euro in het stadion van Real Madrid. In ruil daarvoor mag het bedrijf ‘de komende twintig jaar deelnemen in nieuwe zakendeals omtrent het Bernabéu’, schrijft het fonds op de officiële website. Het Amerikaanse bedrijf droeg tevens financieel bij aan de groei van Spotify, de nieuwe shirtsponsor van de Barcelona. "We geloven in de strategie van Joan Laporta en Barcelona en zijn er trots op dat een van de meest succesvolle clubs in het voetbal ons heeft gekozen als hun partner", deelt Alan Waxman, directeur van het bedrijf, mee.