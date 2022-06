Ajax geeft Mohamed Ihattaren toestemming om spotlight te pakken

Dinsdag, 28 juni 2022 om 15:10 • Wessel Antes • Laatste update: 17:45

Mohamed Ihattaren zal binnenkort weer interviews gaan geven. Dat meldt Floris Roos van Ajax Life. Ajax is deze week bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in De Lutte en Ihattaren maakt een fitte indruk. Nu de middenvelder zijn fysieke gesteldheid op de rit heeft maken de Amsterdammers hem klaar voor een terugkeer tijdens persmomenten.

Ihattaren werkte de afgelopen maanden in de luwte aan zijn comeback. Op verzoek van Ajax verscheen de linkspoot geen enkele keer tijdens interviewmomenten. De verwachting is nu dat hij eerst voor de camera’s zal verschijnen bij Ajax TV. Daar mag hij zijn verhaal doen. Op de persdag, die aanstaande vrijdag zal plaatsvinden, zal hij mogelijk ook met andere media praten. Dat deed hij tot dusver nog niet sinds zijn terugkeer uit Italië.

Tot nu toe speelde Ihattaren slechts een duel in het eerste elftal van Ajax. Dat was in de bekerfinale tegen zijn oude club PSV. De verwachting is dat Ajax hem dit jaar definitief gaat overnemen van Juventus. Dit kan de club doen door een zeer goedkope optie te lichten in het huurcontract met la Vecchia Signora. Alfred Schreuder beschouwt Ihattaren als onderdeel van zijn plannen voor het komende seizoen.

De oefenduels die Ajax deze week zal afwerken zijn live te zien bij Ziggo. Dinsdagavond speelt de club om 18.00 uur tegen SV Meppen. De verwachting is dat Ihattaren direct zijn opwachting zal maken. Meppen komt in Duitsland uit op het derde niveau. Aankomende zaterdag staat om 13.00 uur het duel tegen SC Paderborn op het programma. Die club speelt een niveau hoger in de Duitse voetbalpiramide. Beide wedstrijden vinden plaats bij Quick’20 op sportcomplex Vondersweijde in Oldenzaal.