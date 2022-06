James Rodríguez naar PSV? Telegraaf en ESPN laten gekte losbarsten

Maandag, 27 juni 2022

Het heeft er alle schijn van dat De Telegraaf afgelopen weekend iets te voorbarig is geweest in zijn nieuwsvoorziening. Het dagblad schreef dat PSV in de zoektocht naar een nieuwe creatieve speler was uitgekomen bij James Rodríguez, maar haalde de naam van de Colombiaan niet veel later weer van de website. PSV-watcher Rik Elfrink steekt op Twitter de draak met zijn collega's. "James Rodríguez, not for rent", schrijft de journalist van het Eindhovens Dagblad.

De vermeende interesse in James werd genoemd in een artikel over Savinho, die op weg is naar Eindhoven. Hoe lang het exact online heeft gestaan is niet bekend. De Colombiaan zou uit de koker zijn gekomen van Marcel Brands. De nieuwe algemeen directeur van PSV werkte eerder bij Everton samen met de voormalig speler van Real Madrid. PSV lijkt echter niet te kunnen voldoen aan het salarispakket van James en heeft Xavi Simons en Savinho gebombardeerd tot prioriteiten. Door het aanstaande vertrek van Mario Götze heeft PSV dringend behoefte aan creativiteit op het middenveld.

Martijn van Zijtveld gaf in eerste instantie aan dat het gerucht zeker niet uit de lucht was gegrepen. De commentator van ESPN schreef op Twitter dat PSV daadwerkelijk bezig is met zijn komst. De aanvallend ingestelde middenvelder zou zelfs al zijn gespot in Eindhoven. "Op persoonlijk titel kan ik melden dat James Rodríguez zojuist bij de fysio was waar PSV alle keuringen doet. Tovert Marcel Brands deze daadwerkelijk uit z'n hoge hoed?", aldus Van Zijtveld.

Zowel Elfrink als Marco Timmer, PSV-watcher namens Voetbal International, bleven tot dusver ontkennen. "James Rodríguez is als het om PSV gaat Neemes Rodríguez, zo melden meerdere bronnen. Ook nog geen ijs gesignaleerd bij het keuringsinstituut", aldus Elfrink gekscherend. Van Zijtveld kwam anderhalf uur na zijn eerste tweet over Rodriguez met meer duidelijkheid. "Ok, allemaal even rustig ademhalen! James Rodriguez zou gezien zijn bij Topsupport. Degene die het doorgaf tipte mij eerder ook al over Hoever. Dit bleek te kloppen. Maar nu betekent dit natuurlijk niet gelijk dat James morgen (dinsdag, red.) bij PSV tekent."

James is vooral bekend van zijn periodes bij Real en Bayern München (huur). Sinds vorig jaar komt hij uit voor het Qatarese Al-Rayyan, waar hij naar verwachting een godsvermogen opstrijkt. De Colombiaan werd in 2020 door Brands naar Everton gehaald, maar heel succesvol werd die samenwerking niet. Na één seizoen met 23 wedstrijden, 6 doelpunten en 4 assists in de Premier League verkoos hij een lucratieve deal in Qatar boven een langer verblijf in Engeland. James ligt bij Al-Rayyan nog twee jaar vast tot de zomer van 2024, waardoor geïnteresseerde clubs bovendien met een transfersom over de brug moeten komen.

Een terugkeer op de Europese velden behoort overigens wel tot de mogelijkheden voor James. De linkspoot liet zich in mei uit over zijn toekomst. "De transfermarkt gaat binnenkort weer open, we zullen zien", zei hij tegen journalist Pipe Sierra. “Terugkeren naar het elitevoetbal is een serieuze mogelijkheid. Eens kijken wie mijn linkervoet weer wil hebben." James staat op 86 interlands voor zijn geboorteland en wist daarin 24 keer te scoren. Deelname aan het WK kan hij in ieder geval uit zijn hoofd zetten. Colombia wist zich niet te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi in Qatar.