PSV wint met 6-0 tijdens officieus debuut Ruud van Nistelrooij

Zaterdag, 25 juni 2022 om 17:05 • Mart van Mourik

PSV heeft zaterdagmiddag zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Op De Herdgang kreeg de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij bezoek van BW Lohne, dat met 6-0 verslagen werd. De Eindhovense doelpuntenproductie werd verzorgd door Armando Obispo, Yorbe Vertessen, Simon Colyn (tweemaal) en Richard Ledezma, terwijl Lars Hausfeld een eigen doelpunt maakte.

Van Nistelrooij liet doelman Walter Benítez tegen de vijfdedivisionist direct in de basis debuteren. De Argentijnse goalie speelde een helft mee en kon daarin totaal niet getest worden door BW Lohne. Opvallend was verder de rentree van Derrick Luckassen, die al jaren achtereen wordt verhuurd maar nu een kans kreeg in de basis. Sterren als Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo ontbraken nog, omdat hun vakantie door interlandverplichtingen pas later begon.

PSV begon voortvarend aan de oefenwedstrijd en lanceerde direct Noni Madueke. De rechtervleugelspits raakte in vrije positie de voet van de goalie. Uit de hoekschop die volgde kopte Obispo al in de zesde minuut de openingstreffer binnen: 1-0. PSV was logischerwijs veel sterker, maar de nietige Duitse ploeg verweerde zich kranig. Vertessen miste één-op-één met de keeper een enorme kans, maar kon op slag van rust alsnog binnentikken na een fraaie dribbel van Madueke: 2-0. Na rust verscheen PSV met elf nieuwe namen, waarvan Joël Drommel veruit de bekendste was, terwijl Ledezma zijn rentree maakte na een zware knieblessure.

De B-formatie van Van Nistelrooij tilde de stand binnen vijf minuten naar 3-0. Dat was vooral te danken aan Dante Sealy, die met de bal aan de voet versnelde en Simon Colyn met een steekbal op maat een intikker verschafte: 3-0. Halverwege het tweede bedrijf liep PSV nog verder weg bij Lohne. Eerst wist uitblinker in de tweede helft Ledezma op koelbloedige wijze af te ronden; vervolgens hielp Lohne-verdediger Hausfeld de Eindhovenaren met een ongelukkig eigen doelpunt aan een 5-0 voorsprong. Het slotakkoord werd gespeeld door Colyn, die na een carambole voor het vijandige doel de 6-0 eindstand op het scorebord zette.