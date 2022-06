Chelsea komt met serieus bod al dicht bij komst van Matthijs de Ligt

Zaterdag, 25 juni 2022 om 08:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 08:20

De transfer van Matthijs de Ligt naar Chelsea begint serieuzere vormen aan te nemen, weet de zeer goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio. De Londenaren zijn concreet in gesprek met Juventus om de 22-jarige centrumverdediger naar Stamford Bridge te halen. Chelsea zag een eerste bod van tafel geveegd worden en komt terug met een nieuwe aanbieding: 40 tot 45 miljoen euro plus Timo Werner.

Waar ruildeals in het topvoetbal zelden daadwerkelijk van de grond komen, lijkt Chelsea met het genoemde bod zeker niet kansloos. Juventus liet tijdens de onderhandelingen blijken oren te hebben naar de komst van Werner, die de leegte zou kunnen opvullen die Álvaro Morata achterliet. Laatstgenoemde spits werd naar tevredenheid gehuurd van Atlético Madrid, maar vervolgens te duur bevonden om definitief in te lijven. Juventus beschouwt Werner als een zeer vergelijkbaar type als Morata.

Juventus ziet eigenlijk geen reden om afscheid te nemen van De Ligt, die vanaf deze zomer definitief het stokje moet overnemen van de vertrokken Giorgio Chiellini. De Ligt weigert voorlopig echter - ondanks eerdere berichtgeving van Fabrizio Romano - om zijn handtekening onder een nieuw contract te zetten. De 37-voudig Oranje-international, die nog maar twee jaar vastligt, heeft bij de clubleiding aangegeven open te staan voor een transfer naar Chelsea en dwingt Juventus daarmee om serieus na te denken over een afscheid. De mandekker staat op 117 officiële wedstrijden voor la Vecchia Signora, precies evenveel als hij er voor Ajax speelde.

De salariseisen van Werner zouden nog een struikelblok kunnen vormen. De 26-jarige Duitser staat bij Chelsea onder contract voor een jaarlijkse beloning van tien tot elf miljoen euro, een bedrag dat voor Juventus niet op te hoesten is. Werner is echter bereid om mee te denken en dus een gedeelte van zijn salaris in te leveren. De aanvaller kwam sinds zijn komst twee jaar geleden vanaf RB Leipzig (dat 53 miljoen euro ontving) niet uit de verf in Londen. Werner staat op 89 wedstrijden voor Chelsea, waarin hij 23 goals en 21 assists produceerde.