Dit is het oefenprogramma van alle Eredivisie-clubs in het seizoen 2022/23

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werken alle Eredivisie-clubs een oefenprogramma af. In dit artikel kun je het wedstrijdschema, de resultaten en de doelpuntenmakers van alle clubs in de Eredivisie in de zomermaanden op je gemak teruglezen. De eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen 2022/23 staat op het programma voor het weekend van 5, 6 en 7 augustus.

Oefenwedstrijden vrijdag 24 juni

DZOH - FC Emmen

SC Loppersum - FC Groningen

Volledig programma oefenwedstrijden

28 juni: Ajax - SV Meppen (Dui)

2 juli: Ajax - SC Paderborn 07 (Dui)

19 juli: Red Bull Salzburg (Oos) - Ajax

23 juli: Eintracht Frankfurt (Dui) - Ajax

2 juli: AZ - PEC Zwolle

6 juli: AZ - PAOK Saloniki (Gri)

9 juli: Olympiacos (Gri) - AZ

16 juli: Westerlo (Bel) - AZ

2 juli: SV Slikkerveer - Excelsior

5 juli: VV Lyra - Excelsior

9 juli: NAC Breda - Excelsior

16 juli: Excelsior - FC Dordrecht

22 juli: Heracles Almelo - Excelsior

24 juni: DZOH - FC Emmen

29 juni: VV Drenthina - FC Emmen

1 juli: SVV'04 - FC Emmen

2 juli: VV Hoogezand - FC Emmen

8 juli: PEC Zwolle - FC Emmen

17 juli: FC Groningen - FC Emmen

19 juli: De Graafschap - FC Emmen

30 juli: Sparta Rotterdam - FC Emmen

24 juni: SC Loppersum - FC Groningen

2 juli: FC Groningen - PAOK Saloniki (Gri)

9 juli: Hannover 96 (Dui) - FC Groningen

13 juli: VV Veelerveen - FC Groningen

16 juli: VfL Osnabrück (Dui) - FC Groningen

17 juli: FC Groningen - FC Emmen

23 juli: Velocitas - FC Groningen

30 juli: FC Groningen - Osasuna (Spa)

25 juni: SV Bon Boys - FC Twente

3 juli: FC Twente - FC Nordsjaelland (Den)

16 juli: Werder Bremen (Dui) - FC Twente

22 juli: FC Twente - Schalke 04 (Dui)

13 juli: Club Brugge (Bel) - FC Utrecht

8 juli: De Rijp - FC Volendam

15 juli: NAC Breda - FC Volendam

30 juli: Heracles Almelo - FC Volendam

2 juli: Feyenoord - FC Kopenhagen (Den)

9 juli: Red Bull Salzburg (Oos) - Feyenoord

16 juli: Feyenoord - Union Saint-Gilloise (Bel)

24 juli: Feyenoord - Olympique Lyon (Fra)

27 juli: Feyenoord - NAC Breda

2 juli: Fortuna Sittard - Victoria Köln (Dui)

6 juli: Fortuna Sittard - VfL Bochum (Dui)

16 juli: KV Mechelen (Bel) - Fortuna Sittard

25 juni: SV Terwolde - Go Ahead Eagles

29 juni: Go Ahead Eagles - PAOK Saloniki (Gri)

2 juli: Go Ahead Eagles - Lokomotiva Zagreb (Kro)

9 juli: VfB Oldenburg (Dui) - Go Ahead Eagles

20 juli: Go Ahead Eagles - Volos (Gri)

23 juli: Go Ahead Eagles - Roda JC Kerkrade

23 juli: Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht

29 juli: Go Ahead Eagles - OFI Kreta (Gri)

2 juli: SC NEC - NEC

6 juli: DIO'30 - NEC

9 juli: NEC - RKC Waalwijk

16 juli: NEC - 1. FC Bocholt (Dui)

19 juli: De Treffers - NEC

22 juli: 1. FC Köln (Dui) - NEC

29 juli: Heracles Almelo - NEC

25 juni: PSV - BW Lohne (Dui)

9 juli: Arminia Bielefeld (Dui) - PSV

16 juli: PSV - Villarreal (Spa)

19 juli: PSV - FC Eindhoven

23 juli: PSV - Real Betis (Spa)

25 juni: Regioteam Waalwijk - RKC Waalwijk

2 juli: RKC Waalwijk - TOP Oss

9 juli: NEC - RKC Waalwijk

12 juli: PEC Zwolle - RKC Waalwijk

16 juli: Borussia Dortmund Onder 23 (Dui) - RKC Waalwijk

1 juli: SC Cambuur - SV Meppen (Dui)

12 juli: Regioteam Kootstertille - SC Cambuur

16 juli: SC Cambuur - Telstar

22 juli: SC Cambuur - PEC Zwolle

28 juni: Regioselectie Gaasterlân-Sleat - sc Heerenveen

2 juli: Heerenveense Boys - sc Heerenveen

5 juli: sc Heerenveen - TOP Oss

8 juli: sc Heerenveen - BW Lohne (Dui)

15 juli: PEC Zwolle - sc Heerenveen

2 juli: Gouds Sterrenteam - Sparta Rotterdam

6 juli: Steeds Hooger - Sparta Rotterdam

12 juli: Quick'20 - Sparta Rotterdam

23 juli: Beerschot (Bel) - Sparta Rotterdam

26 juli: VOC - Sparta Rotterdam

30 juli: Sparta Rotterdam - FC Emmen

2 juli: Westervoortse selectie - Vitesse

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Ontbreekt er een oefenduel? Laat het hieronder weten in de reacties.