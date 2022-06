Ajax zet aankondiging vertrek Haller naar Dortmund in de wacht

Donderdag, 23 juni 2022 om 18:11 • Wessel Antes • Laatste update: 18:20

De aankondiging van de transfer van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund zal nog even uitblijven op voorspraak van Ajax. Sven Westerschulze, Dortmund-watcher bij het Duitse Sky Sport News meldt dat donderdagmiddag op Twitter. Haller kwam succesvol door zijn medische keuring heen, maar zal pas in juli officieel gepresenteerd worden.

Volgens Westerschulze is de transfer volledig afgerond. De boomlange Ivoriaanse spits heeft zijn handtekening in Dortmund zelfs al gezet onder een vierjarig contract. De reden dat de bekendmaking nog even uitblijft wordt niet bekend gemaakt in de tweets van de Duitse journalist. Wel zou dat een wens uit Amsterdam zijn. Haller sluit niet direct aan bij zijn nieuwe teamgenoten. Vanwege zijn interlandverplichtingen bij Ivoorkust heeft hij nog een extra week vakantie. De verwachting is dat de bekendmaking volgt voordat hij zijn gezicht laat zien op het trainingsveld.

Sébastien #Haller: Transfer fix ? Haller hat den Med-Check bestanden und ist jetzt am #BVB-Gelände in Brackel. Wird nun gleich seinen 4-J.-Vertrag unterschreiben. Aber: Noch keine Verkündung heute! Die wird nach @SkySportNews-Infos auf Wunsch von @AFCAjax erst im Juli erfolgen — Sven Westerschulze (@westsven) June 23, 2022

Dortmund is de tweede club waarvoor Haller in actie komt in de Bundesliga. De spits maakte in 2017 voor twaalf miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar Eintracht Frankfurt. Twee jaar later vertrok hij voor circa vijftig miljoen euro naar West Ham, waar hij in januari 2021 door Ajax werd opgepikt. Afgelopen seizoen werd Haller topscorer van de Eredivisie met 21 goals, terwijl hij in de Champions League op een doelpuntentotaal van 11 kwam.

De lijst van ex-Ajacieden in de Bundesliga blijft maar groeien. Alleen deze zomer al vertrokken er al drie belangrijke spelers van Ajax naar Duitsland. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui beginnen na hun vakantie aan hun dienstverband bij Bayern München. Verder zijn onder meer Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven, Jurgen Ekkelenkamp, Deyovaisio Zeefuik en Brian Brobbey namen met een verleden bij Ajax die momenteel nog onder contract staan op het hoogste niveau in Duitsland.