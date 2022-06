Eindelijk witte rook in München: ‘Weinig spelers zoals hij in de wereld’

Woensdag, 22 juni 2022 om 13:41 • Yvo van Dorst • Laatste update: 14:05

Bayern München heeft de komst van Sadio Mané officieel bekendgemaakt. De Senegalees komt over van Liverpool en tekent een contract tot 2025 bij der Rekordmeister. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano maakt Bayern eerst 32 miljoen euro over naar Engeland, maar kan het bedrag door bonussen nog oplopen tot maximaal 41 miljoen euro.

Mané is verheugd met zijn stap naar de Duitse landskampioen. “We hebben veel gesproken en ik voelde meteen erg veel interesse vanuit de club", vertelt de dertigjarige aanvaller op de website van Bayern. “Er was geen twijfel bij mij, het is de perfecte tijd voor deze uitdaging. Ik heb in mijn tijd bij Salzburg een hoop wedstrijden gekeken van Bayern en vond het altijd al een mooie club. Ik wil als speler van deze club in de competitie en in Europa grootse dingen bereiken.”

Ook vanuit de Allianz Arena is met trots gereageerd op de toptransfer. Oliver Kahn heeft zich vanaf het eerste moment hard gemaakt voor de komst van de Senegalees. “We zijn echt heel erg blij dat Mané voor Bayern gaat spelen”, vertelt de bestuursvoorzitter. “Met zijn geweldige optredens en grote successen in Europa zijn er weinig spelers zoals hij in de wereld. We zijn er zeker van dat Mané onze fans blij zal maken met zijn spectaculaire speelwijze. Met een speler als hij bij Bayern München, zijn alle grote doelen mogelijk.”

Liverpool nam Mané in 2016 over van Southampton. In zijn tijd bij the Reds won hij de Champions League, de Super Cup en werd hij kampioen van de Premier League. In 269 wedstrijden maakte hij 120 doelpunten. Met Senegal won hij afgelopen winter de Afrika Cup en wist hij zich te plaatsen voor het WK in Qatar. Mané debuteerde op twintigjarige leeftijd voor zijn thuisland. Daarna speelde hij 89 duels voor Senegal waarin hij 32 keer wist te scoren. Mané is na Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch de derde toptransfer voor Bayern.