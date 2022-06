‘Inter haalt voormalig AC Milan-talent binnen als concurrent voor Dumfries’

Internazionale heeft een akkoord bereikt met Cagliari over de transfer van Raoul Bellanova, zo weet de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio maandag te melden. Met de deal voor de 22-jarige rechtsback en winger is een totaalbedrag van tien miljoen euro gemoeid: drie miljoen voor het huren van Bellanova en zeven miljoen euro om de vleugelverdediger volgend jaar definitief over te nemen. Inter vroeg tijdens de onderhandelingen specifiek om deze constructie en Cagliari ging daar volgens Di Marzio mee akkoord.

Het bestuur van Inter houdt wellicht nog steeds rekening met een tussentijds vertrek van Dumfries, die normaal gesproken op de rechterflank opereert. De international van Oranje werd onlangs genoemd als mogelijke aanwinst van Chelsea, als onderdeel van een deal voor Romelu Lukaku. In de gesprekken over de aanvaller van Chelsea is volgens La Gazzetta dello Sport de naam van Dumfries gevallen, maar voor Inter is het ondenkbaar dat de flankspeler op korte termijn vertrekt. Dumfries ligt in het Giuseppe Meazza vast tot medio 2025.

Denzel Dumfries krijgt er met Raoul Bellanova waarschijnlijk een concurrent bij.

Dumfries maakte afgelopen seizoen veel indruk in Milaan. Na een twijfelachtig begin veroverde de back een basisplaats in het team van trainer Simone Inzaghi. Hij speelde 33 duels in de competitie waarin hij vijf goals maakte en vijf assists gaf. Daarnaast kwam hij ook nog in zeven wedstrijden in de Champions League in actie. De voormalig vleugelverdediger van PSV geniet nu van een vakantie, nadat hij met het Nederlands elftal actief is geweest in de Nations League.

Di Marzio sluit de mogelijkheid niet uit dat Bellanova gewoon wordt gehaald als concurrent voor Dumfries op de rechterflank. De door Inter begeerde rechtsback doorliep de jeugdopleiding van AC Milan, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het nooit. Na mislukte onderhandelingen over het salaris vertrok Bellanova richting Girondins Bordeaux. Na verhuurperiodes bij Atalanta en Pescara kwam hij terecht bij Cagliari, dat hem in mei definitief overnam van de Fransen. Het lijkt er nu op dat hij na enkele jaren afwezigheid terugkeert in Milaan.