‘Koulibaly vertelt vrienden de reden waarom hij Juventus niet ziet zitten’

Kalidou Koulibaly lijkt er weinig voor te voelen om Napoli deze zomer in te ruilen voor Juventus. Volgens de Italiaanse krant Il Mattino heeft de centrale verdediger dit in de afgelopen weken zelfs al laten weten aan enkele goede vrienden. Koulibaly wil naar verluidt niet hetzelfde lot ondergaan als Gonzalo Higuaín, die Napoli in 2016 voor 90 miljoen euro inruilde voor Juventus. De Argentijnse aanvaller werd door de veelbesproken transfer tot persona non grata verklaard door de Napoli-aanhang.

Koulibaly (31) voelt er volgens bovengenoemde krant weinig voor om op dezelfde manier te worden behandeld door de supporters van Napoli, de club die hij sinds medio 2014 dient. La Gazzetta dello Sport meldde zaterdag nog dat Koulibaly hoog op het lijstje van Juventus prijkt, als gedroomde defensieve partner van Matthijs de Ligt. De ervaren mandekker lijkt echter weinig trek te hebben in een verhuizing richting Turijn, al is het ook onzeker of hij volgend seizoen het shirt van Napoli draagt.

De gesprekken over het verlengen van het tot medio 2023 lopende contract hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd. Koulibaly gaat naar verluidt niet akkoord met een salarisverlaging in de nieuwe verbintenis. President Aurelio De Laurentiis wil de salarishuishouding van de selectie van Napoli op orde brengen, wat dus ook gevolgen heeft voor Koulibaly. De voorzitter zou door de moeizame onderhandelingen bereid zijn om de verdediger voor veertig miljoen euro te verkopen.

Koulibaly, met 317 wedstrijden voor Napoli achter zijn naam, werd vorige maand genoemd als mogelijke aanwinst van Barcelona. De Catalanen wilden en konden niet voldoen aan de vraagprijs van dertig miljoen euro die de Italianen toen hanteerden. Barcelona kwam met het voorstel om Miralem Pjanic in de deal voor Koulibaly te betrekken, maar tot dusver hebben beide clubs geen akkoord gesloten. De speler zelf reageerde zelf onlangs kort op de vermeende interesse uit Spanje. "Ik ga op vakantie in Senegal en daarna zien we wel. Barcelona? Daar kan ik niets over zeggen en ik ga ook niet liegen. Ik heb mij volledig geconcentreerd op de nationale ploeg en wilde er verder ook niets over horen", aldus de 57-voudig international van Senegal.