‘Witsel laat Marseille schieten na veel beter aanbod 800 kilometer verderop’

Zaterdag, 18 juni 2022 om 17:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:23

Axel Witsel heeft zijn keuze laten vallen op Atlético Madrid, zo meldt de Belgische publieke omroep RTBF. De 33-jarige middenvelder van Borussia Dortmund is na een goed gesprek met Diego Simeone overtuigd geraakt en bereikte vervolgens snel een akkoord. Witsel leek op weg naar het zeer geïnteresseerde Olympique Marseille, maar laat de Zuid-Franse club dus schieten.

Aanstaande maandag zal Witsel, wiens contract bij Dortmund eind juni afloopt, naar verwachting de gebruikelijke medische tests ondergaan, om op dinsdag zijn contract in Madrid officieel te ondertekenen. Het wordt een verbintenis voor één jaar met een optie voor een extra seizoen. Witsel sprak afgelopen week eerst met sportief directeur Andrea Berta, die de Belg wist af te praten van een overstap naar Marseille. Een 'constructief gesprek' met trainer Simeone gaf vervolgens de doorslag voor Witsel.

Atlético Madrid heeft op sportief vlak een behoorlijk streepje voor op Marseille, zo woog Witsel af. De verdedigende middenvelder krijgt op 33-jarige leeftijd de kans om te spelen om het Spaans kampioenschap en de degens te kruisen met Barcelona en Real Madrid. Bovendien is spelen in de Champions League gegarandeerd, al kon Marseille die voorwaarde ook bieden. Ook de faciliteiten in Madrid spelen mee voor Witsel, die zijn drie kinderen naar een Franstalige school zal brengen.

Witsel is vanwege zijn ervaring en zijn inzetbaarheid op het middenveld en eventueel in de verdediging een ideale aanwinst voor Simeone. De 124-voudig Belgisch international kwam de afgelopen vier seizoenen tot 144 optredens voor Borussia Dortmund, dat hem in 2018 voor twintig miljoen euro ophaalde uit China. In de twee jaar daarvoor had Witsel een uitzonderlijk salaris opgestreken bij TJ Quanjian. Het wordt voor de controleur zijn zesde profclub, nadat hij eerder ook Zenit Sint-Petersburg, Benfica en Standard Luik diende.