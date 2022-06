Ajax mengt zich in de strijd met onder meer PSV om Vinícius Souza

Donderdag, 16 juni 2022 om 15:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:34

Ajax mengt zich in de strijd met onder meer PSV om de handtekening van Vinícius Souza, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. Er is voor de Nederlandse topclubs forse concurrentie in de strijd om de 22-jarige middenvelder van Lommel SK, want ook Club Brugge, Fenerbahçe en Celtic zitten op het vinkentouw.

De serieuze interesse van PSV was al geen geheim meer, nadat de twee genoemde media daar eind mei al over publiceerden. PSV wil met Souza inspelen op het mogelijke vertrek van Ibrahim Sangaré, die onder meer gevolgd zou worden door scouts van Liverpool. De vraagprijs voor Souza lijkt tussen de vijf en tien miljoen euro te liggen.

Zijn transferrechten zijn in handen van de City Football Group, dat onder meer eigenaar is van Lommel. Het concern betaalde in 2020 2,5 miljoen euro voor de Braziliaan met het idee dat het toptalent ooit zou kunnen uitgroeien tot een basisspeler voor Manchester City. De City Group bracht Souza direct onder bij Lommel, dat de Zuid-Amerikaan weer doorverhuurde aan KV Mechelen. Bij die club speelde hij afgelopen seizoen 34 wedstrijden en scoorde uiteindelijk tweemaal.

Souza is een centrale middenvelder met een lengte van 1,87 meter, die afgelopen seizoen vooral als zogeheten nummer 6 voor zijn defensie speelde. De in Rio de Janeiro geboren balafpakker kwam niet uit voor de Braziliaanse nationale jeugdelftallen, laat staan de Seleção.