Van Hooijdonk schrikt van Cillessen: ‘Zo stop je nooit een strafschop’

Woensdag, 15 juni 2022 om 10:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

Pierre van Hooijdonk heeft met verbazing gekeken naar de strafschop van Gareth Bale in de slotfase van de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Wales (3-2 winst). De sterspeler werd twintig minuten voor tijd ingebracht en mocht in de blessuretijd aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Tyrell Malacia. Volgens Van Hooijdonk had Jasper Cillessen veel meer weerstand kunnen bieden. De doelman van Oranje zat in de goede hoek maar was veel te laat om de strafschop te keren.

Oranje kwam in het laatste kwart van de wedstrijd steeds meer onder druk te staan en moest in de blessuretijd de gelijkmaker slikken, toen Bale mocht aanleggen vanaf elf meter na een duw in de rug van Malacia bij Connor Roberts. De invaller schoot raak in de rechterhoek. "Je moet eerder gaan", bekritiseert Van Hooijdonk het optreden van Cillessen. "Deze bal komt niet in het zijnetje hè. Die komt een meter van de paal. Als je het beeld ook ziet van Cillessen, die wacht enorm lang. De enige ballen die hij stopt is als ze stiften of door het midden schieten."

Wales komt langszij na een pingel in de blessuretijd: 2-2. Tyrell Malacia maakt de overtreding, Gareth Bale faalt niet. pic.twitter.com/EqrK6QTLx8 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 14, 2022

Uiteindelijk bezorgde Memphis Depay Oranje alsnog de volle buit, toen hij een lange bal van Bruno Martins Indi verlengd zag worden door Denzel Dumfries en Wayne Hennessey voor de derde keer passeerde. "Ik snap wel dat je als keeper niet meer te vroeg weg mag", gaat Van Hooijdonk verder. "Want daarin word je ook beperkt. Maar dit voelde een beetje.... Ik beoordeel hem niet op deze penalty. Hij wordt toch altijd gewisseld als er penalty's zijn", doelt hij lachend op de kwartfinale van het WK 2014, toen Van Gaal Tim Krul binnen de lijnen bracht voor de penaltyserie tegen Costa Rica.

Penaltykiller

Van Gaal benadrukte afgelopen week dat hij een penaltykiller gaat opnemen in zijn selectie voor het WK. "Wij testen het nu, dat hebben we tijdens het vorige WK niet gedaan. Dan gaat het om de reactiesnelheid, maar ook om de reikwijdte. Maar ook hoe hij spelers uit de concentratie kan brengen", aldus de bondscoach. "Maar ik zeg nou alweer te veel. Jullie vragen het, maar dat is niet slim. Nu gaan andere landen dat ook doen." Van Gaal weet niet of hij in de toekomst nogmaals zijn doelman gaat inwisselen voor een penaltyserie. "Dat hangt van de situatie af. Ik heb al gezegd dat we een penaltykiller zullen meenemen. Daarom doen we al die tests."

Van Hooijdonk vond het overigens geen strafschop. "Hij (Connor Roberts, red.) verlengt de bal en Malacia is te laat daarna. Als deze bal over de grond wordt gespeeld en Malacia is te laat zeg je ook gelijk dat het een penalty is. Maar deze bal zien we honderd keer in een week tijd." Van der Vaart houdt gemengde gevoelens over aan het penaltymoment. "Hij kopt hem door en Bale krijgt een vrije kans. Dan zou je ook kunnen zeggen: voordeel. Maar hij (Malacia, red.) zit wel net boven zijn schouder, waardoor hij met zijn elleboog tegen zijn hoofd komt."