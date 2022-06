Memphis Depay fluistert Louis van Gaal in het oor als reactie op eerder ‘bevel’

Dinsdag, 14 juni 2022 om 23:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:59

Memphis Depay kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op de afgelopen interlandperiode. Waar de aanvaller in het duel met Polen (2-2) nog de schlemiel werd door het missen van een strafschop in blessuretijd, hielp hij het Nederlands elftal dinsdagavond met een treffer in minuut 93 aan de zege op Wales: 3-2. De matchwinner begon op de bank, maar hij kwam in de 73ste minuut binnen de lijnen voor Vincent Janssen.

In gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg legt de spits uit dat hij erg baalde van zijn misser tegen Polen. “Het is geweldig om op deze manier het seizoen af te sluiten. Twee dagen geleden baalde ik als een stekker in de kleedkamer, maar nu komt de bal voor mijn voeten en schiet ik binnen. Het was vooral de teamspirit die ons tekende vanavond. Nu ben ik opeens de matchwinner, en dat had ook zo moeten zijn tegen Polen. Helaas kan dat niet zo altijd zo zijn. Er zullen vast mensen zijn die me verrot hebben gescholden twee dagen geleden. En dat begrijp ik ook, want ik schold mezelf ook verrot. Maar vandaag is iedereen blij en gaat iedereen tevreden naar huis.”

Weer! Weer! Weer maakt Oranje een gelijkmaker in de blessuretijd goed: 3-2 Memphis Depay! Pak de Memphis-meter er maar weer bij, want hij staat nu op gelijke hoogte met Klaas-Jan Huntelaar: 42 goals in Oranje. Maar nog belangrijker: Oranje wint wéér in de blessuretijd van Wales. pic.twitter.com/XzTzIiEXIg — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 14, 2022

Stekelenburg merkte direct na afloop op dat Depay iets in het oor van Louis van Gaal fluisterde, waarna de aanvaller van Barcelona met een lach reageert. “Wat ik in het oor van de bondscoach fluisterde? Voordat hij me wisselde zei hij tegen me: ‘Maak er maar een voor me!’ Dus toen ging ik achteraf naar hem toe en zei ik: ‘Hier, deze is voor jou.’ Ik wil altijd spelen, ook al wordt een wedstrijd twee dagen later gespeeld. Maar ik begrijp ook dat meerdere jongens moeten spelen. Zij hebben het vandaag overigens ook fantastisch gedaan en ze hebben aangetoond dat ze het Nederlands elftal naar een hoger niveau kunnen tillen. Ik snap heel goed dat ik af en toe plaats moet maken, maar ik ben blij dat ik nog een aantal minuten mocht maken.”

Analist Rafael van der Vaart heeft na afloop van het interview eveneens lovende woorden over voor de 79-voudig international. “Natuurlijk heb je - even in zijn taal - ‘haters’ als je slecht speelt, je mist een penalty en je hebt zijn uitstraling. Dan hebben heel veel mensen daar iets negatiefs over te zeggen. Maar als hij in vorm is helpt hij ons zó veel. Het is te hopen dat hij veel gaat spelen bij Barcelona, want daar wordt Oranje ook beter van. Hij moet echt in zijn ritme komen, want dan is niemand in zijn positie beter. Hij blijft gaan en blijft creatief.”