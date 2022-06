Litmanen lyrisch over Van Gaal: ‘Beste trainer die ik ooit heb gehad’

Zaterdag, 11 juni 2022

Het geloof in het Nederlands elftal en Louis van Gaal neemt steeds meer toe. Sinds de aanstelling van zeventigjarige bondscoach ging er nog geen duel verloren. Drie keer werd er gelijk gespeeld, acht keerde volgde een overwinning. Zaterdagavond (20.45 uur) mag Polen een nieuwe poging wagen een einde te maken aan de ongeslagen serie van het elftal van Van Gaal. Ook buiten de landsgrenzen is de blakende vorm van Oranje niet onopgemerkt gebleven. Jari Litmanen ziet in Nederland een gevaarlijke outsider voor het wereldkampioenschap. "Het zou mooi zijn als hij bij zijn laatste kunstje Nederland wereldkampioen kan maken. Dat zou ik hem heel erg gunnen.”

Van Gaal en Litmanen door en door. De twee werkten tussen 1992 en 1997 samen bij Ajax, toen de Amsterdammers beslag legden op de Champions League. Een jaar na de CL-winst was Ajax verliezend finalist nadat na strafschoppen werd verloren van Juventus. "Louis van Gaal is de allerbeste trainer geweest die ik ooit heb gehad", steekt de Finse aanvaller meteen lyrisch van wal in gesprek met De Telegraaf. "Ik ben ervan overtuigd dat Nederland wereldkampioen kan worden met hem. In 2014 op het WK in Brazilië ging het ook lekker. Jammer van de penalty’s in de halve finale.”

Litmanen omschrijft Van Gaal als een trainer 'die discipline handhaaft, keihard werkt en oog heeft voor kleine dingen'. "Als ik bedenk hoeveel dingen hij mij heeft aangereikt op het trainingsveld... Hij kan natuurlijk ook heel hard zijn, maar dat past bij zijn persoonlijkheid. Ik had er zelf nooit problemen mee. Sommige spelers, en zeker in Spanje, hadden er problemen mee dat hij altijd zo direct was. Maar ik denk dat heel veel trainers dat nu zo doen en dat hij voor velen een voorbeeld is geweest. Ik denk dat hij de goede keuze is voor het WK. Hij heeft veel kritiek gehad in Nederland, Spanje en Engeland, maar hij is een toptrainer. Dat zie je wel aan de resultaten die hij heeft behaald."

Van Gaal is niet de enige bekende van Litmanen in de technische staf van Oranje. Assistent-trainers Danny Blind en Edgar Davids waren zijn ploeggenoten in de succesvolle jaren van de Amsterdammers. "Dat zijn allemaal belangrijke mensen geweest voor mij. Danny was mijn ploeggenoot en ook nog een beetje mijn buurman in Diemen-Noord", vertelt Litmanen. "Een ervaren speler, die heel belangrijk was voor de ploeg. In de ArenA zaten we naast elkaar in de kleedkamer. We waren goed bevriend. Met Davids ben ik samen opgegroeid bij Ajax. Ik heb nog steeds regelmatig contact met hen. We bellen regelmatig. Als Edgar belt, gaat een uurtje snel voorbij.”