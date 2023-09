Driessen oppert Jari Litmanen en vijf andere namen voor nieuwe RvC van Ajax

Vrijdag, 29 september 2023 om 19:14 • Bart DHanis • Laatste update: 19:52

Valentijn Driessen en Mike Verweij hebben in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf een paar namen geopperd voor de Raad van Commissarissen van Ajax. Driessen geeft aan ‘zeer gecharmeerd’ te zijn van Marciano Vink en zo passeren er nog wel meer namen de revue.

Michael van Praag en Leo van Wijk zijn dan nog niet officieel aangesteld, maar gaan op korte termijn aan de slag bij Ajax. Van Praag gaat vrijwel zeker aan de slag als voorzitter van de RvC en volgt dus de opgestapte Pier Eringa op. Ook gaat Van Wijk toegevoegd worden aan de RvC. De twee 76-jarige bestuurders moeten de club van bestuurlijke rust voorzien.

Toch verwachten de journalisten dat Van Praag en Van Wijk niet lang op hun posities zullen zitten. “Ze gaan even orde op zaken stellen en vervolgens een nieuwe RvC samenstellen”, stelt Verweij. “Dat hoeft niet lang te duren. Dat kan al in februari of maart zijn. Ajax moet dan met een gigantisch sterke RvC komen, waarvan iedereen zegt: ‘Boem. Dit is het.’”

Driessen en Verweij noemen daarop een aantal namen die zij graag benaderd zouden zien worden voor de functie. “Ik ben heel erg gecharmeerd van Marciano Vink”, begint Driessen zijn betoog. “Of Siem de Jong, die een traject gaat volgen bij Ajax. Internationaal: Jari Litmanen. Als je grote bedrijven ziet die buitenlands opereren, is het niet gek om een buitenlandse commissaris te hebben. Hij is in alles Ajax, wil niet op de voorgrond treden en heeft duidelijke ideeën.”

“Een naam die je ook veel hoort is die van Demy de Zeeuw”, vult Verweij Driessen aan. “Hij heeft geen grote Ajax-achtergrond maar is wel zakelijk heel succesvol. Of Dick van Burik. Hij heeft veel grote bedrijven en heeft tien jaar bij Hertha BSC gespeeld. En de allermakkelijkste waar iedereen aan voorbij gaat: Danny Blind terughalen. Ik hoop dat Van Praag en Van Wijk ons gaan verrassen met een nieuwe RvC.”