‘Ik doe dit werk al twintig jaar en heb het nog nooit zo heftig meegemaakt’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 07:58 • Laatste update: 08:03

Vier supporters van ADO Den Haag hebben celstraffen opgelegd gekregen voor hun aandeel in de rellen na de wedstrijd tegen Excelsior. Na afloop van de verloren finalewedstrijd in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie liep het buiten het Cars Jeans Stadion volledig uit de hand. Donderdag vond de eerste zitting plaats tegen vier verdachten. Een 26-jarige man uit Den Haag kreeg een celstraf van vijf maanden opgelegd. Drie anderen, mannen van 48, 24 en 57 jaar, kregen straffen van zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. "Ik doe dit werk al twintig jaar en heb het nog nooit zo heftig meegemaakt”, verklaarde een van de hondengeleiders.

Direct na afloop van de wedstrijd escaleerde het al in het stadion, toen supporters van ADO Den Haag naar het vak met de meegereisde Excelsior-supporters renden en er onder meer een honkbalknuppel naar de fans werd gegooid. Ook werd er met vuurwerk en stoeltjes gesmeten. Buiten het stadion gingen de rellen vervolgens door. In totaal raakten acht politieagenten gewond bij de confrontatie. Acht ADO-supporters werden opgepakt. Eén agent beweert in zijn nek te zijn geslagen met een stalen staaf. In totaal hebben tachtig agenten verklaard te maken te hebben gehad met grof geweld. Donderdag werden de eerste vier relschoppers berecht via het snelrecht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens de zitting werd al snel duidelijk dat de impact enorm was. "De ME zag honderden in gevechtshouding voor de linies staan", verklaarde de officier van justitie. "De sfeer was extreem agressief. Agenten hadden het gevoel te moeten vechten voor hun leven. Er werden stenen, flessen vuurwerk, brandende fakkels en prullenbakken naar de ME gegooid. Anderen sloegen met kettingsloten en broekriemen. Politieagenten zijn niet alleen politieagenten, maar ook vader, moeder, zoon en dochter. De politie moest vechten voor hun leven. Een deel is ook daadwerkelijk gewond geraakt en in het ziekenhuis terechtgekomen. Een leuk avondje voetbal eindigde in een nachtmerrie."

De 26-jarige Davey S. uit Den Haag kreeg een celstraf van vijf maanden opgelegd. "Ik heb aan niets anders kunnen denken. Het moet door de alcohol zijn gekomen", zei hij tijdens de zitting. "Ik ben in het dagelijks leven een keihard werkende student. Ik ga letterlijk echt bijna nooit naar de voetbal en ik heb echt geen haat tegen de politie." Zijn straf was conform de eis van het Openbaar Ministerie. "U bent niet opgehouden, ook niet nadat u was gewaarschuwd dat u zou worden gebeten", aldus de officier. Een andere verdachte verklaarde dat hij in de rellen was beland nadat hij zijn kinderen zocht. "Ik wilde erlangs, maar dat mocht niet. Ik kreeg klappen en toen is het bij mij omgedraaid. Ik ben blijven staan, heel stom."