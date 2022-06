PSG was al in Milaan om herboren PEC Zwolle-flop te overtuigen

Dinsdag, 7 juni 2022 om 09:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:19

De interesse van Paris Saint-Germain in Gianluca Scamacca lijkt serieuze vormen aan te nemen. Volgens Sky Italia was aanstaand technisch directeur Luís Campos maandag in Milaan om een zomerse overstap van de 23-jarige spits te bespreken. Scamacca - jeugdexponent van PSV en tevens ex-speler van PEC Zwolle - was namens Sassuolo afgelopen seizoen goed voor 16 goals in de Serie A en wordt daarom begeerd door tal van topclubs.

Scamacca kwam in 2015 in de jeugdopleiding van PSV terecht, dat hem destijds voor 270.000 euro overnam van AS Roma. De Italiaan schopte het tot drie duels voor Jong PSV, maar maakte nooit zijn debuut in het eerste elftal van de Eindhovenaren. PSV besloot daarop om Scamacca in 2017 voor vijf ton aan Sassuolo te verkopen. Er volgden verhuurperiodes bij Cremonese, Ascoli en PEC Zwolle, van welke met name de laatste teleurstellend te noemen was met nul treffers in tien optredens. Een verhuur aan Genoa betekende het startsignaal voor zijn doorbraak. Met 8 treffers in 26 competitiewedstrijden kreeg hij de kans bij Sassuolo, waar hij afgelopen seizoen met scherp schoot. In september volgde zelfs zijn debuut voor het internationale elftal.

De inmiddels vijfvoudig Italiaans international zou naar verluidt ook in de ruime belangstelling van onder meer Arsenal, Internazionale en Newcastle United staan, aldus La Gazzetta dello Sport. Eerstgenoemde zag een bod van 35 miljoen euro al afgewezen worden, terwijl het steenrijke Newcastle geen enkele hinder lijkt te ondervinden van de vraagprijs van 40 miljoen euro. Het is echter Inter dat op poleposition lijkt te liggen. Er zou al een persoonlijk akkoord zijn tussen de entourage van Scamacca en de nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen, die de voorkeur geniet omdat Scamacca graag in Italië wil blijven.

PSG waagt nu echter toch een serieuze poging. La Gazzetta dello Sport speculeerde al over een mogelijk vertrek van 'vierde man' Mauro Icardi, die met 4 goals in 24 competitieduels (waarvan 14 als invaller) afgelopen seizoen geen potten wist te breken in Parijs. Icardi zelf wil echter niets weten van een vertrek en wendde zich tot Instagram om terug te vuren naar de sportkrant. Sky Italia weet dat Sassuolo zelf zich overigens al neergelegd heeft bij het vertrek van topschutter Scamacca en Agustín Álvarez (Peñarol) op de korrel heeft.