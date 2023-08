Ex-PSV'er Gianluca Scamacca verlaat West Ham voor maximaal 32 miljoen euro

Zondag, 6 augustus 2023 om 23:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:16

West Ham United en Atalanta hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Gianluca Scamacca, zo meldt Sky Sports zondagavond. De spits kost de club uit Bergamo inclusief bonussen 32 miljoen euro. Scamacca is de opvolger van Rasmus Højlund, die recent zijn overstap naar Manchester United afrondde.

West Ham ontvangt 26 miljoen euro vast, terwijl the Hammers ook nog eens 6 miljoen euro aan bonussen tegemoet kunnen zien als er aan bepaalde, niet nader bekende sportieve prestaties wordt voldaan. Scamacca bevindt zich inmiddels in Rome, waar hij medisch gekeurd wordt door Atalanta. Naar verwachting worden de medische tests maandag voltooid. West Ham maakt verlies op de 24-jarige Italiaan, die vorig jaar zomer overkwam van Sassuolo. I Neroverdi ontvingen toen 36 miljoen euro.

Scamacca werd deze zomer aan meerdere Italiaanse clubs gelinkt. Zo was AS Roma, waarvoor hij al in de jeugd speelde, geïnteresseerd. Internazionale leek tot voor kort de beste papieren te hebben om met de geboren Romein aan de haal te gaan, maar de voorgestelde transfersom van de Champions League-finalist van vorig seizoen kon West Ham niet bekoren. Naar verluidt bedroeg dat bod 24 miljoen euro plus 4 miljoen aan bonussen. Bovendien wist Sky Sports Italia te melden dat Scamacca de voorkeur had om naar Atalanta te trekken. Zijn wens lijkt nu definitief uit te komen, terwijl Inter is doorgeschakeld naar Folarin Balogun van Arsenal.

Nederlands verleden

De boomlange Scamacca (1,95 meter) verliet de jeugdopleiding van Roma in januari 2015 voor die van PSV. Daar kwam hij in actie in de Onder 17 en Onder 19, maar tot een doorbraak in het eerste kwam het nooit. De Eindhovenaren besloten hem twee jaar na zijn komst te verkopen aan Sassuolo. Ook daar brak hij niet door en een verhuurperiode aan PEC Zwolle in 2018 bleek evenmin vruchtbaar: tien wedstrijden, nul goals en nul assists.

Na huurperiodes bij Ascoli en Genoa slaagde hij er alsnog in om volledig door te breken bij Sassuolo. Zijn transfer naar West Ham leverde PSV vanwege een bedongen doorverkooppercentage vier miljoen euro op. Ook nu lijkt PSV weer te mogen innen, al zal het dit keer om enkele tonnen te gaan voor de opleidingsvergoeding. Vorig seizoen kwam hij in 27 optredens voor West Ham tot acht treffers. Scamacca liet deze zomer echter weten te willen vertrekken bij de Conference League-houder.