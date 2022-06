De Telegraaf: Bergwijn kost minder dan hoofdprijs, maar Ajax treuzelt

Maandag, 6 juni 2022 om 20:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:17

Ajax weigert door te pakken voor Steven Bergwijn en dat zou de Amsterdammers duur kunnen komen te staan, zo meldt De Telegraaf. Mike Verweij schrijft dat Ajax 'treuzelt' en 'besluiteloos' is in de onderhandelingen met Tottenham Hotspur. Inmiddels heeft Bergwijn ook 'de top van de Premier League' achter zich aan, waarmee een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA onwaarschijnlijker is geworden.

Opvallend is dat Verweij ervan overtuigd is dat Bergwijn 25 miljoen euro inclusief bonussen kost, terwijl Fabrizio Romano het eerder op de maandag hield op 30 miljoen euro. Ajax aanschouwde hoe een eerste voorstel ter waarde van 15 miljoen euro lachend de prullenbak in werd gegooid door Tottenham en zag vervolgens 'het scenario waarvoor al gewaarschuwd was' uitkomen: Bergwijn schitterde andermaal in het shirt van Oranje en wekte daarmee nieuwe interesse. De 24-jarige vleugelspits was in de Nations League (1-4 winst) een plaag voor de Belgische defensie en maakte met een afstandsschot een fantastisch openingsdoelpunt.

De transfer van Bergwijn had volgens De Telegraaf daarvóór een 'voetbal-abc'tje' kunnen worden. 'Vooral financieel directeur Susan Lenderink en de raad van commissarissen' zouden echter hebben dwarsgelegen, waardoor Ajax een op dat moment eenvoudig te sluiten deal met Tottenham Hotspur liet lopen. De Amsterdammers deden Bergwijn al wel een salarisindicatie en de verwachting is dat een akkoord over een vijfjarig contract snel zal worden bereikt.

Ajax is als bekend al vele jaren bezig om Bergwijn in te lijven. Driemaal eerder volgde een persoonlijk gesprek met Erik ten Hag, die de voormalig PSV'er overtuigde van een teruggang naar Nederland. Inmiddels is Ten Hag vertrokken uit Amsterdam, maar De Telegraaf heeft sterke vermoedens dat ook Alfred Schreuder al met Bergwijn heeft gesproken. Bij een vraag daarover in het trainingskamp van Oranje volgde een enorme glimlach op het gezicht bij de geboren Amsterdammer. Daarna volgde geen ontkenning, maar zei hij: "Wat een nieuwe trainer vindt, is wel belangrijk."