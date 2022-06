De Ligt boezemt Juventus-aanhang angst in: ‘Onderhandelingen op laag pitje’

Maandag, 6 juni 2022 om 14:53 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:01

De onderhandelingen tussen Matthijs de Ligt en Juventus staan op een laag pitje. Diverse media maakten eerder melding van een naderend akkoord tussen de 22-jarige verdediger en Juventus over een contractverlenging, maar De Ligt geeft in gesprek met de NOS aan dat daar nog allesbehalve sprake van is. “Het is voor mij belangrijk dat ik me kan ontwikkelen”, zo geeft de voormalig speler van Ajax aan, die daarnaast ingaat op de moordende concurrentie achterin bij Oranje.

De Ligt maakte in de zomer van 2019 de overstap naar Juventus, dat destijds 75 miljoen euro betaalde voor zijn komst. Met 117 officiële wedstrijden is de jonge verdediger inmiddels een ervaren kracht binnen de selectie van Juventus te noemen. Ondanks eerdere geruchten over een aanstaande contractverlenging is het nog maar de vraag of de verdediger ook komend seizoen zijn wedstrijden in Turijn speelt. Twee weken geleden meldden Sky Italia en Fabrizio Romano dat De Ligt op het punt stond om een nieuw contract te tekenen. De 22-jarige verdediger zou zijn verbintenis met twee jaar verlengen tot juni 2026, zo werd gemeld.

Matthijs de Ligt ?? Edgar Davids "Hij gaf mij een tip, zodat ik een nog betere speler kan worden." — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2022

“Ja de onderhandelingen zijn er wel, maar het is niet zo dat ik al een akkoord heb, wat volgens mij geschreven werd. Dat is niet waar. De onderhandelingen zijn er, maar wel op een laag pitje”, zo ontkracht De Ligt de geruchten. “Ik heb nog een tweejarig contract, dus ik heb nog genoeg tijd. Het is voor mij belangrijk dat ik me kan ontwikkelen. Ik denk dat ik toch als een van de leiders van het Juventus van de komende jaren wordt genoemd. Dus ik denk dat dat wel iets zegt over dat ik me goed heb ontwikkeld. Voor mij is het noodzaak om die stappen te blijven zetten. Op dit moment is dat bij Juventus”, zo sluit de voormalig Ajacied af.

Waar De Ligt met 42 officiële wedstrijden afgelopen seizoen vaak genoeg zijn opwachting mocht maken in het eerste elftal van Juventus, moest hij de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal vanaf de bank toekijken. De 35-voudig international is niet blij met de situatie, maar geeft aan zich professioneel op te stellen. “In het verleden met Koeman heb ik eigenlijk altijd gespeeld, goede maar ook minder goede wedstrijden. En toen hebben de andere jongens die nu spelen op de bank gezeten, zoals een Aké. Timber was er nog niet bij, maar ook een Stefan (de Vrij, red.). En zij hebben nooit geklaagd, nooit iets laten merken van: 'Hé waarom speel ik niet?’ En dan vind ik ook dat je als teamspeler zo professioneel moet zijn dat je daarbij die jongens wil helpen, want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: op het WK zo goed mogelijk spelen."

De Ligt beaamt dat de concurrentie binnen het Nederlands elftal de laatste maanden flink is toegenomen. “Ja het wordt lastiger, maar dat is denk ik ook alleen maar goed voor het Nederlands voetbal. Een paar jaar geleden was de concurrentie minder groot, maar als je nu kijkt wat er doorkomt en ook wat er ook gevraagd wordt van een centrale verdediger denk ik dat de Nederlandse voetballer daar erg voor geschikt is.” Een van de concurrenten voor een plek in de defensie van Oranje is Jurriën Timber. “Ja, die kan goed voetballen. Jurriën heeft het fantastisch gedaan, ook dit jaar bij Ajax, dus daar kan ik alleen maar blij mee zijn voor hem. Dat is voetbal. De bondscoach bepaalt wie er gaat spelen.”