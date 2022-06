Janssen: ‘Het is niet oké, maar we gingen na afloop met 15 man de kroeg in’

Theo Janssen heeft samen met Steve McClaren, Douglas Franco Teixeira en Jeroen Heubach in een theatershow herinneringen opgehaald aan het landskampioenschap van FC Twente in 2010. De voormalig spelers en trainer van de Trots van het Oosten kijken met veel trots terug op de onverwachte titel.

FC Twente wist Ajax in het seizoen 2009/10 met 86 punten nipt achter zich te houden en kroonde zich hierdoor voor het eerst in de clubhistorie tot kampioen van Nederland. “Als je de spelers uit ons team individueel bekijkt, denk je: hoe hebben zij de titel gepakt? Maar als collectief waren ze zó sterk, zó sterk", vertelt de inmiddels 61-jarige McClaren tegenover 1Twente Enschede.

Janssen beaamt dat het kampioenschap van FC Twente vooral een titel van het collectief was. “Als je kijkt naar het elftal, hadden we echt niet het beste team, voetballend gezien. Maar we waren wel een team en we deden heel veel met elkaar, ook naar wedstrijden toe en ook ná de wedstrijd. Dan gingen we met vijftien man de kroeg in. Ik zeg niet dat dit goed is, hoor, maar dat zei wel veel over het team dat we hadden. Dat we heel veel samen deden.”

Door doelpunten van Bryan Ruíz en Miroslav Stoch verzekerden de Tukkers zich destijds op bezoek bij NAC Breda van het kampioenschap. McLaren zal de terugrit naar Enschede nooit vergeten. “Allemaal fans van FC Twente, feest aan het vieren, flags out. Het was fantastisch, ik had nog nooit zoiets gezien. Ik heb in Engeland busritten gehad met een open bus, maar nooit zo op de snelweg.” De terugreis naar Enschede nam uiteindelijk veel tijd in beslag.

"De bus ging zo langzaam, zelfs Theo liep sneller.”, grapt de voormalig trainer.