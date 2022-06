Brobbey brengt met dubbelslag EK weer stap dichterbij voor Jong Oranje

Vrijdag, 3 juni 2022 om 20:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:46

Jong Oranje heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor het EK. Bondscoach Erwin van de Looi zag zijn elftal namelijk gemakkelijk met 0-3 winnen tegen het zeer povere Jong Moldavië. Brian Brobbey had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de overwinning buitenshuis. De aanvaller van Ajax staat na zijn dubbelslag op vijf doelpunten in het shirt van Jong Oranje.

Voor Jong Oranje was het een ideale start op Moldavische bodem. In de tweede minuut stond rechtsback Milan van Ewijk aan de basis van de openingstreffer van Jong Oranje. De uitgezakte Joshua Zirkzee liet zijn pass vanaf rechts bewust door de benen gaan, waardoor de bal terechtkwam bij de mee opgekomen Quinten Timber. De middenvelder van FC Utrecht, onlangs gelinkt aan zowel Ajax als PSV, liet de bal voor zijn linkerbeen rollen, om de doelman van Jong Moldavië daarna kansloos te laten met een knal van net buiten de zestien in de linkerbenedenhoek: 0-1. Na ruim een kwartier spelen zat Jong Oranje op rozen dankzij Brobbey.

?? Razendsnelle goal voor Jong Oranje! Quinten Timber krult de bal met links keurig binnen voor de 0-1 ??#MOLNED pic.twitter.com/4LTJ39hlmU — ESPN NL (@ESPNnl) June 3, 2022

De aanvaller was alert bij een pass vanaf de middenlijn, al werd Brobbey in eerste instantie nog wel gestuit door de uitkomende Moldavische doelman. De bal kwam echter alsnog terecht bij de spits, die een verdediger uitkapte en van dichtbij simpel de 0-2 kon binnentikken. In het restant van de eerste helft van de eenzijdige ontmoeting in Chisinau had Jong Oranje heel weinig te duchten van het tegenvallende Jong Moldavië, waardoor met gemak de rust werd bereikt met een comfortabele voorsprong. Dertien minuten na de hervatting gooide Jong Oranje de EK-kwalificatiewedstrijd voortijdig in het slot. Een voorzet vanaf links van de mee opgekomen Mitchel Bakker kwam via een Moldavisch been en de paal terecht bij Brobbey, die bijna op de doellijn de 0-3 kon aantekenen. Daarmee was het verzet van het thuisland definitief gebroken.

Na de derde treffer speelde Jong Oranje de wedstrijd rustig uit. Het gaf Van de Looi de gelegenheid om diverse wissels door te voeren. Myron Boadu, Elayis Tavsan en Denso Kasius kwamen in het veld voor Zirkzee, Van Ewijk en Devyne Rensch. Voor Kasius betekende dat zijn debuut in Jong Oranje. Niet lang daarna beleefde ook Jan Paul van Hecke zijn vuurdoop, als vervanger van Sven Botman. Jong Oranje staat door de makkelijke overwinning weer bovenaan in kwalificatiegroep E, met 20 punten uit 8 wedstrijden. Nummer twee Jong Zwitserland volgt op een punt. De eerste plaats levert automatische plaatsing op voor het EK, de tweede plaats is normaal gesproken goed voor play-offs. Jong Oranje sluit de kwalificatiereeks af tegen Jong Gibraltar (7 juni) en Jong Wales (11 juni).