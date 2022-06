Openda ziet Rode Duivels-debuut tegen Nederland in rook opgaan

Vrijdag, 3 juni 2022 om 11:23 • Laatste update: 11:26

België kan in de wedstrijd tegen Nederland voor de Nations League geen beroep doen op Loïs Openda. De 22-jarige aanvaller zit voor het eerst bij de definitieve selectie van de Rode Duivels, maar kan niet debuteren vanwege een schorsing. Hij liep in het laatste kwalificatieduel van België Onder 21 tegen zijn derde gele kaart op en is daardoor geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd.

Openda speelde al vijftien interlands voor België Onder 21, maar zit deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie van bondscoach Roberto Martinez. Tijdens zijn laatste wedstrijd voor België Onder 21, de beslissende voor EK-kwalificatie tegen concurrent Denemarken, pakte Openda na een half uur een gele kaart. Dit was zijn derde in deze kwalificatiereeks en daardoor is de aanvaller geschorst voor de eerstvolgende interlandwedstrijd. Spijtig genoeg is dit dus voor de Belg de Nations League-wedstrijd tegen Nederland.

Vitesse huurde Openda de laatste twee seizoenen van Club Brugge. In zijn tweede seizoen bij de Arnhemmers beleefde hij zijn definitieve doorbraak. De Belg speelde in twee seizoenen 66 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 28 keer tot scoren kwam. Van die 28 maakte hij er 18 afgelopen seizoen. Ook in de Conference League maakte Openda drie doelpunten.

De nationale ploeg van België speelt vanavond in het Koning Boudewijnstadion de eerste van vier wedstrijden in de Nations League tegen Oranje. Vervolgens spelen de Belgen thuis tegen Polen, om daarna af te reizen naar Wales en Polen voor de laatste twee wedstrijden van deze campagne. Dit doen ze zonder vaste doelman Thibaut Courtois. De uitblinker in de Champions League-finale heeft last van een blessure en krijgt rust met het oog op het WK in Qatar.