Louis van Gaal schiet in de lach wanneer hij gevraagd wordt naar Dirk Kuijt

Donderdag, 2 juni 2022 om 22:12 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 22:22

Louis van Gaal durft nog niet te zeggen of Dirk Kuijt een goede trainer gaat worden. Volgens Van Gaal beschikt de nieuwe coach van ADO Den Haag over genoeg kwaliteiten om te slagen als trainer, maar moet hij daarvoor nog wel veel leren. “Een goed paard is nog geen goede ruiter”, zo herhaalt hij de woorden die Co Adriaanse in 2004 sprak over toenmalig bondscoach Marco van Basten.

Tijdens het persmoment krijgt Van Gaal te horen dat Kuijt respect voor hem heeft als trainer. “Ik ben er trots op als een voetballer als Dirk Kuijt, die geweldige kwaliteiten heeft maar niet de hoogste kwaliteit van de voetballers die ik ken, toch zo’n carrière kon doormaken... En hij was ook nog eens zó belangrijk voor het Nederlands elftal. Op het WK in Brazilië heeft hij een andere rol van mij gekregen en dat heeft hij ongelooflijk goed uitgevoerd. Dan ben ik er trots dat hij dat zegt."

Dat Van Gaal lovend is over de speler Kuijt wil nog niet zeggen dat Kuijt honderd procent zeker succesvol zal zijn als trainer, zo laat de 70-jarige trainer weten. “Dat is nog maar de vraag. Dan ga ik Co Adriaanse napraten: ‘Een goed paard is nog geen goede ruiter.'" Adriaanse kreeg in 2004 dezelfde vraag voorgelegd toen Van Basten net was aangesteld als bondscoach van Oranje. “Ik denk dat hij een goede coach zal worden. Maar dat is hij op dit moment nog niet, want hij heeft totaal geen ervaring.”

De bondscoach trekt een vergelijking met zijn eigen start als trainer. “Toen ik coach van Ajax werd, had ik wel al elf jaar voor de klas gestaan. Dan kan je zeggen dat dat niks voorstelt, maar dat stelt alles voor. En zeker op het niveau waarop ik les gegeven heb. Dus hij moet leren om zijn visie over te brengen op spelers. Daar heeft hij nog geen ervaring in. Ik denk dat hij het kan, ik ken hem goed. Nog steeds heb ik contact met hem. Ik denk dat hij het gaat waarmaken", zo spreekt Van Gaal zijn vertrouwen uit in Kuijt, al zet hij wel vraagtekens bij de keuze van de 41-jarige oud-voetballer om aan de slag te gaan bij ADO. "Maar ADO is nou niet bepaald de club... Maar hij doet er wel ervaring op”, zo weet Van Gaal er uiteindelijk toch nog een positieve draai aan te geven.