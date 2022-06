Aanstelling Gattuso leidt tot grote verbazing: huidige coach nog niet ontslagen

Donderdag, 2 juni 2022 om 19:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:11

Gennaro Gattuso is de nieuwe trainer van Valencia, zo maken onder meer Sky Italia en Marca bekend. De voormalig oefenmeester van onder meer AC Milan en Napoli zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 met de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Bij los Che neemt de Italiaan het stokje over van José Bordalás, die opvallend genoeg nog niet officieel ontslagen is door eigenaar Peter Lim en Sean Bai, de directeur voetbalzaken.

De officiële presentatie van Gattuso bij Valencia lijkt slechts een kwestie van dagen, zo schrijven diverse Spaanse media en Italiaanse media. Na een jaar zonder club te hebben gezeten gaat de 44-jarige keuzeheer zijn handtekening zetten onder een tweejarige verbintenis. Marca weet zelfs te melden dat Gattuso achter de schermen ‘al enkele weken’ aan het roer staat bij Valencia, zonder dat daar door de club of trainer zelf over gesproken is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De handelwijze van Valencia is opvallend te noemen, daar Bordalás nog altijd officieel de trainer is. Zonder enig bericht zou Gattuso binnengehaald zijn, terwijl de voormalig coach van Getafe niets gehoord heeft over het feit dat hij op straat komt te staan. Volgens de berichtgeving uit Spanje zal Valencia spoedig het vertrek van Bordalás aankondigen, waarna Gattuso vrijwel direct gepresenteerd wordt. Mundo Deportivo meldt dat Lim en Bai niet tevreden zijn over de geleverde prestatie van Bordalás, die met Valencia op de negende plek in LaLiga eindigde.

Gattuso begon zijn trainerscarrière bij FC Sion, waar hij in 2013 begon als speler-trainer. Via Palermo, OFI Kreta en Pisa kwam de oud-middenvelder in november aan het roer te staan bij Milan. Na twee seizoenen in Milaan te hebben gewerkt vertrok Gatusso in de winter van 2019 naar Napoli, waar hij tot medio 2021 de scepter zwaaide. Als coach van de Napolitanen veroverde hij in het seizoen 2019/20 de Coppa Italia.