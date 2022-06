Bosz hengelt droomaanwinst binnen: kind van de club keert terug bij Lyon

Donderdag, 2 juni 2022 om 17:49 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 17:49

Alexandre Lacazette staat voor een terugkeer naar Olympique Lyon. De spits van Arsenal beschikt over een aflopend contract en is zodoende eind juni transfervrij op te pikken door Lyon. Het Franse L’Équipe meldt donderdag dat de officiële mededeling over de overgang van Lacazette naar Lyon niet lang op zich laat wachten. Mocht de transfer doorgang vinden betekent dit dat Lacazette terugkeert op het oude nest waar hij in het verleden een zeer succesvolle tijd kende.

Lacazette maakte in het seizoen 2009/10 bij Lyon zijn debuut in het profvoetbal. De Fransman verdiende met 29 competitiedoelpunten in 30 officiële wedstrijden zeven seizoenen later een transfer naar Arsenal. In Londen wist de speler nooit volledig te overtuigen. In het afgelopen seizoen maakte hij in dertig wedstrijden vier doelpunten. Het Franse dagblad meldt donderdag dat de 31-jarige spits dicht bij een terugkeer naar Lyon is.

L'OL a convaincu son ancien buteur Alexandre Lacazette de revenir au club, après cinq saisons à Arsenal, où il était en fin de contrat. L'annonce est imminente. https://t.co/lFaUNHvzLv pic.twitter.com/L2WhS6yuKB — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 2, 2022

Een hereniging tussen Lacazette en Lyon hing al langere tijd in de lucht. Zo flirtte Lacazette half april al openlijk met zijn voormalige werkgever. "Ik ben in gesprek met veel clubs, ik sta voor meerdere dingen open. Ik wil Europees voetbal spelen. Sinds mijn vertrek heb ik het contact met Lyon nooit verbroken. Ik probeer één of twee keer per jaar terug te gaan naar de club. Lyon weet dat ik transfervrij ben. We zullen zien”, zo zette de goalgetter de deur naar een terugkeer in gesprek met Canal+ wagenwijd open. Overigens greep Lyon afgelopen seizoen naast een Europees ticket, maar blijkt dat bij een definitieve overgang dus geen spelbreker te zijn voor Lacazette.

In februari lieten algemeen directeur Vincent Ponsot en president van de club Jean-Michel Aulas tijdens de bekendmaking van de tijdelijke komst van Tanguy Ndombele ook al weten een terugkeer van Lacazette te zien zitten. “Hij is een speler die onze interesse wekt door alles wat hij hier heeft gepresteerd. We hebben zijn volwassenheid opgemerkt en de club heeft altijd contact met hem onderhouden.” Aulas maakte duidelijk dat de club er alles aan ging doen om de Franse spits te verleiden tot een terugkeer bij Lyon. “We zullen alle mogelijk inzet leveren om Lacazette in juni vast te leggen.”

Mocht de overgang definitief worden zal dat een weerzien betekenen tussen trainer Peter Bosz en Lacazette. De twee kwamen elkaar in 2017 tegen toen Bosz met zijn toenmalige werkgever Ajax in de halve finale van de Europa League Lyon trof. De Amsterdammers wonnen over twee wedstrijden, ondanks twee doelpunten van Lacazette, door na een 4-1 thuisoverwinning in Frankrijk met 3-1 te verliezen. Lacazette scoorde in totaal 129 doelpunten in 175 officiële wedstrijden voor de Fransen en werd in het seizoen 2014/15 topscorer van de Ligue 1 met 27 doelpunten in 33 competitiewedstrijden. Met Arsenal veroverde de Fransman in 2020 de FA Cup.