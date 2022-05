Voor deze uitblinkers zitten Eredivisieclubs massaal op de tribune

Het seizoen zit erop, de prijzen zijn verdeeld. De promovendi en degradanten zijn bekend en dus is het tijd om de balans op te maken in de Keuken Kampioen Divisie. Voetbalzone heeft in samenwerking met Opta een elftal samengesteld van de beste spelers van de afgelopen voetbaljaargang. Om kans te maken op een uitverkiezing voor het Team van het Jaar dient een speler minimaal twintig wedstrijden in actie te zijn gekomen in het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Bij de uitverkiezing is geen rekening gehouden met de wedstrijden om promotie/degradatie. Kampioen FC Emmen is met drie spelers hofleverancier van de eerste elf, waarin ook onder meer Naci Ünüvar (Jong Ajax) en Johan Bakayoko (Jong PSV) een plek hebben bemachtigd.

Romain Matthys (MVV Maastricht)

Matthys is misschien wel de meest opvallende naam in het Elftal van het Jaar, daar de doelman met MVV op de zestiende plek eindigde. Bovendien kwam de van KAS Eupen gehuurde Matthys eind oktober pas voor het eerst in actie namens de Limburgers, nadat trainer Klaas Wels hem de voorkeur besloot te geven boven Thijmen Nijhuis. Slechts twee doelmannen hadden dit seizoen een hoger reddingspercentage in de Keuken Kampioen Divisie dan Matthys (77,5 procent). Het verschil tussen het verwachte en daadwerkelijke aantal tegendoelpunten is het beste positieve verschil van alle keepers in de Keuken Kampioen Divisie. Op basis van het Expected Goals-model heeft Matthys dit seizoen zeven tegengoals voorkomen.

Stefano Marzo (Roda JC)

Met ruim honderd wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland beschikt Roda in de persoon van Marzo over een brok aan ervaring. De verdediger speelde eerder onder meer bij PSV (jeugdopleiding) en sc Heerenveen en werd in Kerkrade herenigd met Jurgen Streppel, met wie hij eerder samenwerkte in Friesland. Afgelopen seizoen was de rechtsback goed voor 4 goals en 2 assists. Slechts tien verdedigers in de Keuken Kampioen Divisie creëerden dit seizoen meer kansen voor teamgenoten dan Stefano Marzo (26).

Miguel Araujo (FC Emmen)

Het centrale verdedigingsduo wordt gevormd door twee mannen van FC Emmen, de minst gepasseerde defensie van de competitie. Emmen kreeg dit seizoen slechts 24 tegendoelpunten (0,63 per wedstrijd); de laatste ploeg die Eerste Divisie-kampioen werd met minder tegendoelpunten per wedstrijd was ADO Den Haag in het seizoen 2002/03 (0,59 per wedstrijd). Araujo speelde een grote rol bij de kampioen. Slechts acht spelers hadden in de Keuken Kampioen Divisie een hoger slagingspercentage van hun fysieke duels dan de Peruviaan (64,8 procent).

Jeroen Veldmate (FC Emmen)

Na vorig seizoen te zijn gepromoveerd met Go Ahead Eagles flikte Veldmate het dit seizoen met Emmen. De captain geeft niet alleen leiding aan de met slechts 24 tegentreffers minst gepasseerde defensie van de Keuken Kampioen Divisie. Alleen Damon Mirani verstuurde dit seizoen meer succesvolle passes dan Veldmate, die 2227 keer een teamgenoot wist te vinden. Slechts negen spelers in de competitie veroverden meer ballen dan Veldmate (254 keer). De kans is groot dat Veldmate ook volgend seizoen in het shirt van Emmen te bewonderen is. De verdediger is in gesprek met de Drentse club over een verlenging van zijn contract.

Lorenzo Burnet (FC Emmen)

Een van de meest opvallende en best presterende spelers van het afgelopen seizoen is Lorenzo Burnet. De voormalig verdediger van FC Groningen en NEC keerde afgelopen zomer terug in Nederland na een avontuur bij het Deense HB Köge. Niet geheel onverwacht maakte hij ook deel uit van het elftal van de eerste seizoenshelft. Burnet zette dit seizoen 53 tackles in, waarvan er 35 slaagden (66 procent). Hij kwam daarnaast tot 48 balcontacten in het strafschopgebied van tegenstanders en noteerde twee goals en één assist. "Burnet scoort op alle categorieën (aanval, verdediging, passing) goed. Een allround verdediger", is de eindconclusie.

Youri Regeer (Jong Ajax)

Regeer laat duidelijk zien een stormachtige ontwikkeling door te maken. Niet alleen is hij van bankzitter naar basisspeler gegaan in het Elftal van het Jaar, ook kon hij gedurende het seizoen steeds vaker rekenen op het vertrouwen van Erik ten Hag, die hem opstelde in bekerwedstrijden en enkele competitiewedstrijden tegen het einde van het seizoen. De pas achttienjarige Regeer noteerde dit seizoen 5 goals en 7 assists in de Keuken Kampioen Divisie. Met hem in het elftal won Jong Ajax dit seizoen 56 procent van de wedstrijden, zonder hem slechts 31 procent. Statistieken die ook Alfred Schreuder ongetwijfeld niet ontgaan zijn.

Naci Ünüvar (Jong Ajax)

Geen enkele speler gaf in de eerste seizoenshelft van de Keuken Kampioen Divisie meer assists dan Ünüvar: acht stuks, evenveel als Joey Sleegers van FC Eindhoven. Uiteindelijk zou de buitenspeler de meest waardevolle speler van Jong Ajax worden met liefst 16 goals en 12 assists. Hij was daarmee betrokken bij 28 goals, meer dan iedere andere speler van Jong Ajax ooit lukte in één seizoen. Alleen Patrick Pflücke (73) creëerde dit seizoen meer kansen uit open spel dan Ünüvar (63). Ook Ünüvar maakte dit seizoen zijn opwachting in bekerwedstrijden van het eerste elftal. In de Eredivisie kwam hij niet in actie.

Johan Bakayoko (Jong PSV)

In 32 KKD-duels was Johan Bakayoko dit seizoen goed voor 17 goals en 10 assists – meer dan iedere andere speler van Jong PSV ooit lukte in één seizoen. Slechts drie spelers voltooiden dit seizoen meer dribbels dan Bakayoko (75). Volgens FootballTransfers is Bakayoko een van de meest waardevolle spelers die afgelopen seizoen rondliep in de Keuken Kampioen Divisie. Slechts zes spelers, onder wie Naci Ünüvar (2,4 miljoen euro), Youri Regeer (2,3 miljoen euro) en Jong AZ-aanvaller Ernest Poku (1,4 miljoen euro), zijn op dit moment meer waard dan de Belg. In de selectie van 'zijn' Jong PSV is Bakayoko de meest waardevolle speler. Als oogappeltje van Ruud van Nistelrooij lijkt de deur naar het eerste elftal geopend.

Patrick Pflücke (Roda JC)

Pflücke was een van de drijvende krachten achter de knappe vijfde plek als eindnotering. Dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen was er niemand die zoveel kansen creëerde als de Duitser (135, minstens 36 meer dan iedere andere speler), terwijl hij ook het vaakst schoot (140 keer, gedeeld met Thomas Verheydt). Het leverde Pflücke liefst 14 goals en 13 assists op. Ook Pflücke zou na de zomer in de Eredivisie te bewonderen kunnen zijn. SC Heerenveen en Sparta Rotterdam toonden al belangstelling in de aanvaller. Pflücke kondigde vorige week zijn afscheid aan bij Roda. "Ik heb me de afgelopen twee jaar enorm ontwikkeld als persoon en speler. Dat heb ik aan Roda te danken. Daarom is het voor mij tijd om de volgende stap in mijn carrière te zetten."

Thijs Dallinga (Excelsior)

Helemaal gesloopt was Dallinga na het veiligstellen van promotie met Excelsior zondagavond. De spits tekende in een krankzinnige wedstrijd voor de late gelijkmaker en zag zijn elftal er na strafschoppen vandoor gaan met het Eredivisie-ticket. Dit seizoen was Dallinga de speler met de meeste schoten op doel (75) en Expected Goals (26,7) in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kroonde zich met 32 goals bovendien tot topscorer van de competitie. Daarnaast leverde hij acht assists af. Door in acht duels op rij te scoren tussen speelronde dertien en twintig werd hij de eerste speler die dat presteerde in de Eerste Divisie sinds Tom Boere in 2016. Het lijkt een kwestie van tijd voordat hij wordt gepresenteerd bij een Eredivisionist.

Robert Mühren (FC Volendam)

Wie Robert Mühren in huis haalt krijgt er gegarandeerd een flink aantal doelpunten bij. De spits hielp vorig seizoen SC Cambuur naar de Eredivisie en flikte dat kunstje dit jaar met Volendam. Met een contract tot medio 2024 is de kans groot dat we Mühren dit keer wél terug zien in de Eredivisie. De aanvalsleider was betrokken bij 40 goals in 37 competitieduels dit seizoen (29 goals, 11 assists). Hij werd daarmee de eerste speler die in één seizoen zoveel goals wist te maken voor Volendam sinds de legendarische Dick Tol in het seizoen 1966/67.

Elftal van het Jaar: Romain Matthys (MVV Maastricht), Stefano Marzo (Roda JC), Miguel Araujo (FC Emmen), Jeroen Veldmate (FC Emmen), Lorenzo Burnet (FC Emmen), Youri Regeer (Jong Ajax), Naci Ünüvar (Jong Ajax), Johan Bakayoko (Jong PSV), Patrick Pflücke (Roda JC), Thijs Dallinga (Excelsior), Robert Mühren (FC Volendam).

Reservebank: Nick Olij (NAC Breda), Thomas Verheydt (ADO Den Haag), Dylan Vente (Roda JC), Joey Sleegers (FC Eindhoven), Mawouna Amevor (FC Eindhoven).