Dallinga beleeft sensationeel seizoen: ‘Als Johan Derksen al positief is...'

Donderdag, 10 februari 2022 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 18:49

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Thijs Dallinga, zonder twijfel dé man van de eerste seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie.

Door Chris Meijer

De kans is groot dat Thijs Dallinga je een jaar geleden niet begrijpend had aangekeken wanneer je hem naar Joop Schuman had gevraagd. Niet geheel verwonderlijk, want Schuman maakte namens PEC Zwolle, Preussen Münster en Heracles Almelo furore in een ver verleden. Nooit maakte iemand meer doelpunten in een Eerste Divisie-seizoen dan Schuman in 1961/62 namens Heracles: 44. Nu flirt er exact vijftig jaar later iemand met zijn buitenaardse record en dus weet Dallinga inmiddels heel goed wie Schuman is. “Het is misschien meer iets vanuit de media”, reageert Dallinga als de naam van Schuman valt. “Ik heb het nu wel vaak voorbij zien komen en het is iets moois als je dat kan halen. Daar ligt alleen niet de prioriteit. Ik wil zoveel mogelijk scoren. Maar als het net iets minder is en we met de ploeg halen wat we willen, is dat helemaal goed.”

Zijn transfer van FC Groningen naar Excelsior werd afgelopen zomer zeker niet bepaald massaal opgepikt, maar 25 doelpunten verder is zijn naam inmiddels in zo’n beetje ieder praatprogramma of landelijk medium voorbijgekomen. Zelfs Johan Derksen sprak in Veronica Inside lovende woorden over Dallinga. “Als Johan Derksen al positief is, ben ik tevreden. Nee, het zijn wel leuke dingen om te horen en dat motiveert me om verder te gaan”, zegt de 21-jarige spits met een lach. “Ik keek normaal al voetbal en dan lette ik er misschien niet zo op. Het is natuurlijk leuk dat er over je gepraat wordt. Nu is het veel positief, maar er gaat ook een periode komen dat het wat negatiever is. Daar ben ik me wel van bewust en daar zal ik niet zo snel van in de war raken. Ik weet dat er meer over me geschreven wordt. Dat is aan de ene kant heel mooi. Maar als ik nu even niet scoor, zijn er altijd een paar bij die zeggen: ‘Hij kan het toch niet’. Dat kan ik heel makkelijk relativeren en dat is misschien ook wel belangrijk.”

Misschien wel daarom leidt de teleurstellende start van 2022 niet tot paniek bij Dallinga. In de eerste vijf wedstrijden van dit kalenderjaar pakte Excelsior maar één punt en scoorde Dallinga nog niet. “Nee, dat is een understatement”, antwoordt Dallinga als er wordt gesteld dat Excelsior niet in zijn beste periode zit. Dat begon met een corona-uitbraak, die ervoor zorgde dat de wedstrijd tegen ADO Den Haag uitgesteld werd. “We hebben een aparte voorbereiding op de tweede seizoenshelft gehad, waarin veel onzeker was. Ook voor mezelf, of ik mocht spelen in verband met waardes enzo. Maar goed, daar krijgen wel meer clubs mee te maken. We wisten dat dit ook een paar wedstrijden zou kunnen gebeuren, dat hoort er ook bij in het seizoen. Het liefst probeer je dat te vermijden, natuurlijk.”

Dalling duelleert met Reda Kharchouch van FC Emmen in een van de vijf wedstrijden die Excelsior in 2022 nog niet wist te winnen.

Nuchter en stoïcijns: het is hoe Dallinga vaak neergezet wordt. “Ik krijg soms wel de opmerking: waarom ben je zo rustig en niet wat uitbundiger? Ik geniet er wel van, maar tegelijkertijd relativeer ik het ook. Daardoor lijkt het misschien nuchter. Zo ben ik ook gewoon, denk ik.” Dallinga geeft toe dat het in de eerste seizoenshelft allemaal wat sneller is gegaan dan hij van tevoren verwacht had. “Ik ben realistisch genoeg: als je zóveel scoort in één seizoenshelft, ga je dat niet het hele seizoen volhouden. Maar goed, ik had wel het vertrouwen in mezelf en ik heb daarom bewust die stap terug gedaan, om er uiteindelijk twee vooruit te zetten. Dat vertrouwen wordt gelukkig uitbetaald. En je hoopt dat het zo snel gaat, maar dat kun je van tevoren nooit weten.”

Dallinga koos er afgelopen zomer voor om een flinke stap buiten zijn comfortzone te zetten. Hij groeide op onder de rook van Groningen en kwam aanvankelijk in de jeugdopleiding van FC Emmen terecht. Daar maakte Dallinga op zijn zeventiende al zijn debuut in het betaald voetbal, waarmee hij zich in de kijker speelde bij FC Groningen. Een droom die uitkwam, aangezien hij als kleine jongen met zijn vader en opa geregeld op de tribunes van de Euroborg zat. “Ik heb wel wedstrijden gespeeld, in een lege Euroborg. Dat was jammer, ondanks dat het een doel was. In dat opzicht is het geslaagd, maar het is niet geworden wat ik voor ogen had. Je wil je over een langere periode laten zien.”

Een van de oorzaken daarvan is een buikspierblessure, waarmee Dallinga een jaar lang sukkelde. “Dan kom je niet in een bepaald ritme en is het logisch dat je niet echt in de picture komt om minuten te maken bij het eerste. Het heeft lang geduurd voordat ik over een langere periode fit was. Maar op den duur leer je dat te accepteren en dan moet je door. Het heeft me wel laten inzien dat het belangrijkste is dat je fit bent, omdat het een groot deel van je geluk bepaalt. Als je niet elke dag op het veld kan staan en in de gym moet trainen, gaat dat wel in je koppie zitten.” Toch speelde Dallinga vorig seizoen uiteindelijk als invaller nog zeven wedstrijden in de hoofdmacht van FC Groningen, dat zijn aflopende contract ook graag wilde verlengen. “FC Groningen is wel echt mijn cluppie, maar op een gegeven moment moet je ook aan jezelf en je carrière denken. Dat perspectief was bij Excelsior gewoon beter dan bij FC Groningen.”

"Ik heb wel wedstrijden gespeeld, in een lege Euroborg. Dat was jammer, ondanks dat het een doel was."

Dallinga wilde een volledig nieuwe omgeving, met nieuwe mensen om zich heen en verkoos daarom Excelsior boven zijn oude club FC Emmen. Excelsior zat na een teleurstellend seizoen in een transitie en beloofde Dallinga dat er een jonge, gretige selectie zou komen te staan. “Het is inmiddels wel bevestigd dat het gevoel waarop ik die keuze baseerde goed is geweest. Natuurlijk is het altijd afwachten, het hangt van veel dingen af of het gaat lopen. Ik had het gewoon nodig om me wekelijks te kunnen laten zien, dat is wat ik bij Excelsior krijg. Uiteindelijk moet je dan zelf zorgen dat je het laat zien. Dit is op dit moment de perfecte omgeving, met mensen die me beter willen maken en vertrouwen in me hebben. Het is sowieso goed om even in een nieuwe omgeving te zijn en met de juiste mensen om me heen pakt dat goed uit.”

Hoe snel kreeg hij in de gaten dat er sprake was van zo’n goede match als is gebleken? “Pff, ja, dat is lastig te zeggen”, antwoordt Dallinga. “Je gaat erheen met een bepaald doel. Maar ik kreeg gelijk een gevoel, het begon ook met het team snel te lopen. Dan komt alles in een stroomversnelling. Je krijgt naarmate je meer wedstrijden samenspeelt meer vastigheden, er bestaat nu een soort klik op het veld. Dat is alleen maar beter geworden en ik denk dat dat me ook heeft geholpen. De connectie met Reuven (Niemeijer, red.), bijvoorbeeld. Dat moet precies goed zijn om op de juiste plek terecht te komen. We weten van elkaar wat ieder zijn taak is, wat er verwacht kan worden en wat hij kan doen. Ik denk dat iedereen daar een goede rol heeft.”

Dallinga juicht na een van zijn maar liefst vier doelpunten in de met 0-5 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Den Bosch.

Binnen dat team heeft Dallinga zich naar eigen zeggen ontwikkeld als spits. Door een bepaald wedstrijdritme, maar ook doordat er bij Excelsior wat anders van hem gevraagd wordt dan bij FC Groningen. “Ik moet iets meer in de bal komen, bijvoorbeeld. Zo loop je tegen dingen aan die je moet verbeteren. En het is mooi om te zien als het dan beter gaat.” Dallinga heeft echter duidelijk voor ogen wat er volgens hem echt nog beter moet. “Ik vind het belangrijk om over een langere periode een bepaald niveau vast te houden. Consistent zijn, ja”, zegt hij stellig wanneer er gevraagd wordt of hij nog een verbeterpunt ziet. “Het is het lastigste om te blijven presteren, want de verwachtingen gaan omhoog. Het is een mooie uitdaging om het niveau zo lang mogelijk vast te houden. Daarom was het mijn intentie om bij Excelsior te blijven. Het is mijn eerste volledige seizoen waarin ik alles speel, dus het is belangrijk dat vast te houden en niet na een halfjaar te gaan switchen.”

Gezien zijn buitengewone eerste seizoenshelft was het onvermijdelijk dat er geruchten ontstonden over een winters vertrek. AZ en sc Heerenveen werden genoemd als geïnteresseerden, terwijl Rob Jacobs Feyenoord in het Algemeen Dagblad aanmoedigde om Dallinga op te halen. “Dat zou ideaal zijn, inderdaad”, lacht Dallinga, die met vriendin Liz - die met Laudame Financials VCN in de Eredivisie van het volleybal speelt - in de Rotterdamse buitenwijk Nesselande woont. “Daar kan ik nu niet over oordelen omdat het niet aan de orde is. Dat soort dingen probeer ik voor me uit te schuiven. Het gaat me niet echt helpen om beter te voetballen als ik daarmee bezig ben.” Excelsior gaf al vroeg aan dat er in januari niemand mocht vertrekken, terwijl Dallinga zelf ook weinig zag in een winterse transfer.

Dallinga poseert met het Bronzen Kampioensschild als beste speler van de tweede periode.

Trainer Marinus Dijkhuizen (‘ik heb veel contact met de trainer en hij is ook spits geweest, dus dan ga je automatisch vaker zitten om dingen te bespreken’) zei recent in een interview met Voetbal International er wel op te rekenen dat Excelsior Dallinga komende zomer kwijtraakt. “Ehm, ja. Het is op dit moment niet echt een dingetje”, reageert Dallinga op de woorden van zijn trainer. “Maar ik heb ambities en ik kan pas oordelen over iets wat aan het einde van het seizoen komt als het er is. Daar kan ik nu niet zoveel over zeggen. Ik heb een bepaald plan, dat heb ik helder voor me. Dat is niet veranderd ten opzichte van het begin van het seizoen. Ik vind het een mooi compliment. Het is na een mindere periode bij FC Groningen mooi om te horen dat je in de belangstelling komt. Maar dat heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk af te sluiten, ondanks dat je er best wat van mee krijgt.”

Eerst wil Dallinga de lijn van de eerste seizoenshelft terugvinden en doortrekken, zowel persoonlijk als met Excelsior. “Je weet gewoon dat ploegen je anders gaan benaderen als je bovenin meedoet, er wordt anders gekeken en anders tegen ons gespeeld. Dat is een mooie uitdaging, ook voor mezelf. Om goed om te gaan met de verwachtingen en een zo hoog mogelijk niveau vast te houden.” Excelsior is door het winnen van de tweede periodetitel al zeker van deelname aan de play-offs, maar begint de directe promotieplaatsen door de matige start van 2022 uit het zicht te verliezen. “Het belangrijkste is om hetzelfde niveau vast te houden. Wat andere ploegen doen, zien we dan wel. We hebben vertrouwen in elkaar. Welke plek dat oplevert, zien we aan het einde van het seizoen wel.”

Naam: Thijs Dallinga

Geboortedatum: 3 augustus 2000

Club: Excelsior

Positie: spits

Sterke punten: doelgerichtheid, techniek, snelheid