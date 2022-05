‘De nieuwe Madueke’ die nu al het oogappeltje van Ruud van Nistelrooij is

Dinsdag, 10 mei 2022 om 16:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:05

De aanstelling van Ruud van Nistelrooij als hoofdtrainer van PSV biedt kansen voor spelers die hij dit jaar al onder zijn hoede heeft bij het beloftenelftal van de club. Als oogappeltje van de voormalig topspits lijkt voor Johan Bakayoko (19) de deur naar het eerste elftal geopend. In samenwerking met Voetbalzone werpt FootballTransfers een blik op de jonge aanvaller die niet alleen uiterlijke gelijkenissen vertoont met Noni Madueke.

Het mag geen verrassing heten dat Bakayoko bezig is aan zijn doorbraak bij PSV. De Belgisch jeugdinternational staat al jaren te boek als groot talent. Als jeugdspeler kwam de vleugelaanvaller uit voor OH Leuven, Club Brugge, KV Mechelen en RSC Anderlecht, alvorens hij in 2019 de overstap naar De Herdgang maakte. Bij zijn komst werd de toen zestienjarige Bakayoko door PSV omschreven als ‘linksbenige, vaardige, beweeglijke en explosieve speler’. Die kwaliteiten zijn ook toe te schrijven aan de één jaar oudere Madueke, die wel al wat verder in zijn ontwikkeling is. Dat is ook te zien aan het onderlinge verschil in transferwaarde. Waar Madueke volgens FootballTransfers een waarde van twaalf miljoen euro vertegenwoordigt, is Bakayoko 1,3 miljoen euro waard.

Belangrijkste speler Jong PSV

De waarde van Bakayoko kan snel oplopen zodra hij meer kansen in de hoofdmacht van PSV krijgt. Die zal Van Nistelrooij hem volgend seizoen ongetwijfeld geven. De oud-spits van onder meer Manchester United en Real Madrid én de Eindhovenaren zelf liet onlangs weten de Belgische aanvaller definitief te zullen overhevelen naar het eerste elftal. Daar heeft Van Nistelrooij zo zijn redenen voor.

Geen speler is dit seizoen zo belangrijk geweest voor Jong PSV als Bakayoko. Gemiddeld was de jongeling iedere 85 minuten direct bij een doelpunt betrokken. Aan het einde van de competitie staat Bakayoko op zeventien treffers en elf assists. Op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie bezet de linkspoot de zesde plaats, terwijl slechts acht spelers meer assists gaven. Jong PSV scoorde dit seizoen in totaal 61 keer, wat betekent dat Bakayoko bij bijna de helft van alle Eindhovense doelpunten betrokken was.

Roger Schmidt, are you watching!? ???? pic.twitter.com/05BxwqAL8o — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2022

Zijn debuut in de hoofdmacht van PSV maakte Bakayoko op 8 februari. Als invaller kreeg hij acht minuten speeltijd in de met 4-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen NAC Breda. Een maand later kreeg de buitenspeler opnieuw speeltijd van de na dit seizoen vertrekkende trainer Roger Schmidt. In de blessuretijd van het thuisduel met Heracles Almelo (3-1) mocht Bakayoko Joey Veerman vervangen. Het was voor de Belg, die nog tot de zomer van 2025 vastligt in het Philips Stadion, zijn Eredivisie-debuut. Daarna werd de aanvaller nog één keer opgenomen in de wedstrijdselectie van het eerste, maar op bezoek bij SC Cambuur (1-2) kwam de linkspoot niet van de bank af. Zijn speelminuten maakte Bakayoko de afgelopen tijd ‘gewoon’ bij Jong PSV.

Potentie

Volgens FootballTransfers is Bakayoko een van de meest waardevolle spelers die in de Keuken Kampioen Divisie rondloopt. Slechts zes spelers, onder wie Jong Ajax-spelers Naci Ünüvar (2,4 miljoen euro), Youri Regeer (2,3 miljoen euro) en Jong AZ-aanvaller Ernest Poku (1,4 miljoen euro), zijn op dit moment meer waard dan de Belg. In de selectie van 'zijn' Jong PSV is Bakayoko de meest waardevolle speler. Fodé Fofana (1 miljoen euro), Dante Sealy (800.000 euro), Shurandy Sambo (400.000 euro), Jeremy Antonisse (400.000 euro) en Mathias Kjölö (400.000 euro) komen het meest in de buurt van Bakayoko.

Madueke, is that you? ?? De 18-jarige Johan Bakayoko steelt de show bij Jong PSV tegen Almere City: twee assists en een goal ?#JPSALM pic.twitter.com/G5Cj5p0psn — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2022

Van Nistelrooij heeft hoge verwachtingen van de aanvaller, die makkelijk tegenstanders voorbij dribbelt en een uitstekend afstandsschot in de benen heeft. In januari was de opvolger van Schmidt nog vol lof over zijn pupil. “Hij is zo dominant, soms vergeet je dat hij achttien jaar (Bakayoko is inmiddels negentien jaar, red.) is”, zei de trainer na afloop van de 5-1 zege op Almere City tegen ESPN. Van Nistelrooij beaamde de potentie van Bakayoko. “Hij is een jongen die, als hij blijft investeren in wat hij nu aan het doen is, aan het einde van het seizoen hopelijk een mooie stap richting het eerste kan maken. Hij heeft hard gewerkt aan meerdere facetten van zijn spel, dat komt nu goed tot uiting. Het op langere termijn vasthouden van dit niveau is zijn doelstelling."

Ook Bakayoko tevreden over de ontwikkeling die hij het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. “Het is een mooi seizoen geworden, waar ik nu al heel tevreden op terugkijk. Van minuut één tot minuut negentig kijken of er iets te forceren is, dat is wat ik dit seizoen heb geleerd. En natuurlijk ook onder weerstand spelen”, vertelde de aanvaller onlangs tegen het Eindhovens Dagblad. “Ik ben blij dat ik mocht leren in dit seizoen en tegelijkertijd hebben we samen met Jong PSV ook mooie dingen bereikt.”