Het tienertalent van Ajax dat Dest, Mazraoui en Rensch achterna wil gaan

Dinsdag, 18 januari 2022 om 17:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:17

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar het achttienjarige talent Youri Regeer, die dit seizoen indruk maakt als aanvoerder van Jong Ajax en wordt geprezen om zijn veelzijdigheid.

Door Jordi Tomasowa en Chris Meijer

Vrijwel ieder jaar weten er bij Ajax weer één of meerdere talenten door te breken. Ryan Gravenberch en Jurriën Timber zijn slechts twee van de huidige jongelingen die vaste waarden zijn geworden in het elftal van trainer Erik ten Hag. Als er echter één positie op het veld is waar Ajax momenteel een oneindige aanwas van jongeren lijkt te hebben, dan is het de rechtsbackpositie.

Sergino Dest, Noussair Mazraoui en Devyne Rensch maakten de afgelopen seizoenen indruk als rechtervleugelverdediger van Ajax en groeiden uit tot internationals dankzij hun inzicht, techniek en loopvermogen. Nu een transfervrij vertrek van Mazraoui in de zomer steeds waarschijnlijker wordt en Rensch ook veel potentie als centrumverdediger heeft, moeten Ajax-supporters niet vreemd opkijken wanneer er zich op de korte termijn opnieuw een jong talent uit de eigen gelederen als rechtsachter aandient.

Youri Regeer mocht zich begin 2020, met zijn 16 jaar, 6 maanden en 3 dagen na Ryan Gravenberch, Naci Ünüvar en Kenneth Taylor de vierde jongste debutant van Jong Ajax ooit noemen. Inmiddels is het talent al ruim een jaar aanvoerder van het beloftenteam, waar hij dit seizoen indruk maakt als controleur, aanvallende middenvelder én rechtsback.

“Youri lag al met de bal in de wieg”, zegt zijn vader en voormalig Telstar-speler Arend Regeer in gesprek met Voetbalzone. “Hij heeft z’n hele leven eigenlijk nooit anders gedaan. Van kleins af aan liep hij al met een bal te frommelen. Plezier hebben in voetbal heeft altijd prioriteit gehad, dat is bij Ajax nu niet anders.” Regeer zette zijn eerste stappen als voetballer bij SV Zandvoort, ook al mocht dit als vierjarige eigenlijk helemaal nog niet. “Hij vond als jeugdspeler alles leuk”, laat zijn vader weten. “Hij liep voorin, achterin, heeft ook weleens meegedaan aan keepersclinics en als doelman bokalen gewonnen.”

Regeer speelt sinds zijn veertiende voor Ajax, dat hem eerder - evenals AZ - nog aftestte. Via Rijnsburgse Boys en ADO Den Haag kwam hij in 2017 alsnog in Amsterdam terecht. In de lichtingen waarin hij speelde, ging de aandacht doorgaans iets meer uit naar andere spelers, zoals Gravenberch, Ünüvar, Sontje Hansen en Brian Brobbey. Het veelzijdige talent bewees echter keer op keer een echte teamspeler te zijn en speelt waar de trainer denkt dat hij het meest van waarde kan zijn.

Zo moest en zou John Heitinga in het seizoen 2019/20 als trainer van Ajax Onder 19 een plek voor hem in de basiself inruimen voor het UEFA Youth League-duel met de leeftijdsgenoten van Valencia. Heitinga, die dit seizoen ook trainer van Regeer is bij Jong Ajax, stelde het talent uiteindelijk op als rechter vleugelspits. Na negentig minuten stond er in Spanje een 3-5 eindstand op het scorebord, mede dankzij een hattrick van de destijds zestienjarige groeibriljant.

Zijn goede spel leverde Regeer in 2019 ook een uitverkiezing op voor Nederland Onder 17, dat zich mocht opmaken voor een WK in Brazilië. De Nederlandse talenten gingen in de eerste poulewedstrijd tegen Japan, waarin Regeer twintig minuten voor tijd binnen de lijnen kwam, pijnlijk met 3-0 onderuit, maar daarna begon de ploeg met hem in de basiself te draaien. Als jongste speler van de selectie schroomde hij niet om het elftal neer te zetten en de restverdediging te bewaken, eerst als controleur en in de knockout-fase ook als voetballende centrumverdediger.

In de halve finale tegen Mexico was hij in de reguliere speeltijd trefzeker, maar miste vervolgens in de strafschoppenreeks de beslissende penalty. “Het WK, ja. Dat was een grote klap, de eerste paar dagen waren erg zwaar. Maar de eerstvolgende wedstrijd bij Ajax wilde ik hoe dan ook spelen en daarin scoorde ik twee keer. Dat was een omslagpunt dat ik weer op de goede weg was”, zei Regeer onlangs tegen Voetbalzone.

Het talent herpakte zich inderdaad snel, maakte de stap naar Jong Ajax en groeide daar geleidelijk uit tot belangrijke basiskracht en vaste aanvoerder. Inmiddels heeft hij zestig wedstrijden in het beloftenteam achter zijn naam staan. Dit seizoen was Regeer al goed voor vijf goals en negen assists. Een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat hij door Heitinga vooral als rechtsback en als controlerende middenvelder wordt gebruikt. “Ik speel het liefst op 6 of 8, als box-to-box-middenvelder”, vertelt Regeer aan Voetbalzone. Dit jaar heb ik veelal op rechtsback gespeeld. Als je kijkt naar mijn cijfers in de eerste seizoenshelft zijn die ook op deze positie uitstekend. Ik weet dat er misschien eerder een doorbraak bij Ajax 1 in zit op de rechtsbackpositie dan op 6, daar moet ik heel goed mijn best voor doen.”

Hij wordt door zijn vader omschreven als ‘iemand die goed met iedereen overweg kan’. “Ik zeg altijd maar: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, en volgens mij doet hij dat ook”, vertelt Arend Regeer. “Het is een hele nuchtere jongen. Af en toe helpt hij nog bij SV Zandvoort Onder 21 met training geven, dat vind ik heel mooi om te zien.”

Vlak voor de jaarwisseling ging er een droom voor de jongeling in vervulling, toen hij in de TOTO KNVB Beker tegen Barendrecht zijn officiële debuut in Ajax 1 maakte. Regeer kwam na rust in het veld voor Lisandro Martinez en liet een meer dan prima indruk achter. Hij had zich begin januari graag nog meer getoond aan Erik ten Hag, ware het niet dat het trainingskamp in Portugal al na twee dagen werd afgebroken vanwege een corona-uitbraak. Regeer liet zich echter niet van de wijs brengen, want enkele dagen later nam hij Jong Ajax als aanvoerder tegen de beloften van FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie maar weer eens bij de hand. Ditmaal blonk het talent uit als nummer tien door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen.

“Youri is een hele belangrijke speler voor ons, hij neemt zowel aan de bal als in het verdedigende aspect bij het drukzetten een voortrekkersrol en is ook niet voor niets onze aanvoerder”, zei Michel Kreek, assistent-trainer van Jong Ajax, na afloop tegenover Voetbalzone. “Hij is een ontzettend gedreven jonge topsporter, multifunctioneel, vrijwel op elke positie is hij bovengemiddeld en dat is natuurlijk razend knap dat je op zoveel posities onderscheidend kunt zijn.”

Het volgende doel is het maken van zijn competitiedebuut, Regeer wil in de komende jaren vaste basisspeler worden bij de club die hij al van jongs af aan support voordat hij een vertrek overweegt. Daarvoor moet hij nog wel een nieuw contract tekenen, want zijn huidige verbintenis loopt in de zomer van 2022 af. “Het is voor mij geen vraagstuk, dat hou ik liever voor mezelf”, zegt Regeer. “Perspectief bij Ajax 1 is natuurlijk het belangrijkste, maar we gaan binnenkort wel zien wat er gaat gebeuren.”

Dat perspectief lijkt er volgend seizoen te komen op de rechtsbackpositie. Of zijn assistent-trainer Kreek gelooft dat Regeer het in zich heeft om de toekomstige rechtsachter van Ajax te worden? “Youri heeft onlangs zijn debuut gemaakt in het eerste elftal, dus die potentie die is er. Als hij de kans krijgt, ben ik ervan overtuigd dat hij deze positie ook in Ajax 1 heel goed kan invullen.”