Hel breekt los in Den Haag na mislopen promotie: ADO-fans misdragen zich

Zondag, 29 mei 2022 om 21:40 • Laatste update: 21:59

ADO Den Haag-supporters hebben na afloop van het verloren returnduel van de Keuken Kampioen Play-Offs (4-4, 7-8 na strafschoppen) vuurwerken richting het uitvak van Excelsior gegooid. Het duel in Den Haag lag al kortstondig stil in de eerste helft vanwege het bekogelen van de assistent-scheidsrechter en vuurwerk op het veld. Bij de 3-3 van Excelsior in blessuretijd van het tweede bedrijf dreigden supporters van ADO het veld te betreden.

Na afloop van ADO - Excelsior liep de situatie compleet uit de hand. Relschoppers van de thuisploeg zochten de supporters in het uitvak op. De bezoekende supporters werden na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie op schandalige wijze aangevallen door een grote groep relschoppers, die onder meer met vuurwerk gooiden. De politie trad snel op om de supporters van de thuisploeg van het veld te weren.

Tijdens de reguliere speeltijd liepen de gemoederen ook al twee keer hoog op. Scheidsrechter Makkelie legde het spel voor rust stil nadat een van zijn grensrechters was bekogeld met onder meer aanstekers. Excelsior knokte zich in de slotfase vervolgens terug van een 3-0 achterstand. Na de 3-3 van Thijs Dallinga in blessuretijd ontstond er opnieuw een gespannen sfeer in het Cars Jeans Stadion. Meerdere ADO-supporters verlieten de tribune en meldden zich bij de boarding, waardoor het spel enkele minuten stil lag. Na de reguliere speeltijd liepen de gemoederen opnieuw hoog op. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf pas groen licht voor de start van de verlenging nadat supporters hun plek op de tribune weer hadden gevonden

Het gaat hier helemaal mis. pic.twitter.com/pO3C8k8aBw — Rypke Bakker (@RypkeBakker) May 29, 2022