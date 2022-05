Ivan Perisic laat Milaan achter zich en vervolgt loopbaan in Londen

Vrijdag, 27 mei 2022 om 23:05 • Jeroen van Poppel

Ivan Perisic gaat transfervrij overstappen naar Tottenham Hotspur, zo verzekert onder meer Gianluca Di Marzio. De 33-jarige vleugelspits heeft ondanks een verbeterd voorstel van Internazionale besloten om voor een nieuw avontuur te kiezen. Perisic kiest the Spurs niet zonder reden, want daar wordt hij herenigd met Antonio Conte, met wie hij vorig jaar de landstitel in Italië binnenhaalde.

De laatste contractbesprekingen lopen nog, maar ook Engelse media maken al melding van de op handen zijnde overgang. Perisic stond de laatste vijf seizoenen onder contract bij Inter en maakte van zijn afscheidstournee de afgelopen maanden een waar spektakelstuk. De 113-voudig Kroatisch international gaf met vier assists en vijf goals in zijn laatste tien optredens kleur aan de eindsprint die i Nerazzurri inzetten. Daarin kwam Inter een punt tekort voor de landstitel, maar dankzij twee goals van Perisic in de verlenging tegen Juventus (4-2) werd wél de Coppa Italia binnengehaald. Inter sorteerde in januari overigens al voort op het vertrek van Perisic door Robin Gosens weg te halen bij Atalanta.

Perisic beëindigt zijn dienstverband in Milaan, dat werd onderbroken met een seizoen op huurbasis bij Bayern München, op 254 wedstrijden voor Inter, waarin hij 55 goals en 49 assists liet aantekenen. Conte is na het binnenhalen van Perisic nog lang niet klaar, want de Italiaan dringt aan op liefst zes of zeven versterkingen. The Spurs kunnen in de ogen van Conte in ieder geval een nieuwe keeper, centrale verdediger, vleugelverdediger, centrale middenvelder en spits gebruiken.

Met het aantrekken van Perisic vult Conte de in zijn ogen vacante positie van linkervleugelverdediger in. Perisic staat van origine te boek als vleugelaanvaller, maar Conte turnde hem om in een bespeler van de hele linkerflank, een rol die past in zijn favoriete systeem met drie centrumverdedigers. Conte en Perisic moesten overigens aan elkaar wennen, want aanvankelijk vond de coach dat de vleugelspeler te ongedisciplineerd speelde. Het leidde tot een tijdelijke breuk en een seizoen bij Bayern, waarna Conte en Perisic alsnog vrede sloten en kampioen werden met Inter.