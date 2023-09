Ivan Perisic loopt zware blessure op tijdens training Spurs: EK in gevaar

Woensdag, 20 september 2023 om 17:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:37

Ivan Perisic heeft op de training bij Tottenham Hotspur de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd, zo bevestigt de club via officiële kanalen. De Kroaat staat vermoedelijk negen maanden aan de kant. Dat kan grote gevolgen hebben voor zijn deelname aan het EK, dat op 14 juni 2024 begint.

Tottenham laat weten dat hij zijn blessure heeft opgelopen op de training waarbij geen sprake was van contact met een ploeggenoot. Zeker is dat het seizoen bij Tottenham erop zit. Een zware klap voor de Londenaren, daar de 34-jarige buitenspeler afgelopen weekend nog van grote waarde was. Perisic viel tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in bij een 0-1 achterstand tegen Sheffield United. In minuut 98 had hij de assist in huis op de gelijkmaker van Richarlison, die in minuut 101 de winnende treffer inleidde van Dejan Kulusevski.

Perisic is dit seizoen onder trainer Ange Postecoglou niet verzekerd van een basisplaats. Desondanks was hij een vaste invaller onder de Australische oefenmeester. Perisic kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van Internazionale en was tot op heden goed voor een treffer en liefst veertien assists in vijftig wedstrijden voor de club. Mogelijk heeft Perisic zijn laatste duel voor Tottenham al gespeeld, daar zijn contract in de zomer van 2024 afloopt.

Mogelijk gaat het EK dus ook aan de neus van Perisic voorbij. Kroatië staat na vier duels in de kwalificatiegroep op tien punten en leidt daarmee de dans, ondanks dat poulegenoten Turkije, Armenië, Wales en Letland allemaal al vijf keer speelden. In tegenstelling tot bij Tottenham was Perisic bij Kroatië wel verzekerd van een basisplaats. Zo was hij tijdens de afgelopen interlandperiode in het met 5-0 gewonnen duel met Letland (5-0) goed voor twee assists en deed hij ook negentig minuten mee in Armenië (0-1).