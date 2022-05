PSV haalt groot nieuws over Gakpo snel weer weg; bericht over Teze blijft wél

Vrijdag, 27 mei 2022 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:58

Op de website van PSV heeft vrijdag kortstondig een artikel gestaan over dat Cody Gakpo nog één seizoen in Eindhoven blijft. Het 'nieuws' werd door de supporters uiteraard met gejuich ontvangen, maar PSV trok de boodschap heel snel weer in. "Het bericht was abusievelijk verschenen en een typisch gevalletje van ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’", zo verklaart Rik Elfrink de fout op geheel eigen wijze voor het Eindhovens Dagblad.

Gakpo staat in de zeer serieuze belangstelling van Arsenal, Bayern München en Manchester City en heeft nog géén knoop doorgehakt, zo meldt Elfrink. De 22-jarige linkerspits beschouwt een extra seizoen bij PSV als een reële optie, ook met het oog op zijn speelkansen op het WK in Qatar later dit jaar. Gakpo ligt tot medio 2026 vast en kans zelfs zijn handtekening onder een verbeterd salaris in Eindhoven zetten. PSV voelt in ieder geval absoluut niet de noodzaak om de aanvoerder te verkopen, zo benadrukte technisch directeur John de Jong onlangs.

The perfect day doesn't ex- ?????? + ????? = happy Jordan! — PSV (@PSV) May 27, 2022

PSV kwam niet veel later met een nieuw bericht, ditmaal over de contractverlenging van Jordan Teze. Het is geen verrassing dat dat geen fout betrof: De Jong gaf de nieuwe verbintenis voor de 22-jarige centrumverdediger annex mandekker al weg tijdens zijn persmoment deze week. Teze tekent voor twee jaar bij en staat nu tot medio 2025 onder contract bij PSV.

Al sinds 2007 behoort Teze tot de gelederen van PSV, sinds 2019 speelt hij zijn wedstrijden voor de hoofdmacht. "Ik teken vandaag voor de vierde keer een contract bij PSV. Ik voel mezelf heel erg verbonden met deze club. Als jonge jongen kwam ik hier binnen en ik voelde mezelf al snel thuis. Ik ben heel dankbaar voor hetgeen ik hier tot op heden allemaal heb meegemaakt."

Teze kende een moeizame start van het seizoen, daar aanwinst Phillipp Mwene hem aanvankelijk van zijn plek als rechtsback verdrong. Gaandeweg het seizoen knokte Teze zich, mede door blessures bij anderen, terug in het hart van de defensie van de vertrokken Roger Schmidt. "We zijn blij dat Jordan zich nog langer aan PSV verbindt", zegt De Jong. “De afgelopen twee seizoenen was hij basisspeler. Dat heeft hij heel goed gedaan. Het heeft geleid tot een oproep voor het Nederlands elftal. Jordan heeft de potentie om zichzelf en de ploeg naar een hoger niveau door te ontwikkelen." Teze haalde vrijdag voor het eerst de definitieve selectie van Oranje en mag zich dus verheugen op zijn debuut.