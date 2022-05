Maximilian Wöber verkiest CL-voetbal boven avontuur in de Bundesliga

Maximilian Wöber heeft zijn contract bij Red Bull Salzburg verlengd met een extra jaar tot medio 2025. De ex-Ajacied en zijn club zijn tevreden over elkaar en hebben overeenstemming bereikt over een langer verblijf van Wöber in Oostenrijk. Daarmee lijkt de mandekker interesse uit de Bundesliga in de wind te slaan en te kiezen voor speelminuten en stabiliteit bij zijn huidige werkgever, met wie hij volgend jaar weer in de Champions League zal acteren.

“Maximilian is niet alleen een sterke verdediger, zoals wij dat graag zien. Hij is ook een echte leider in het team die zijn verantwoordelijkheid neemt. Dit is extra belangrijk in een jong elftal”, laat directeur Christoph Freund van de club weten op de officiële kanalen. Ook Wöber zelf is in zijn nopjes met de contractverlenging bij Salzburg. “Ik heb voor een aantal grote clubs in het buitenland gevoetbald, dus ik weet des te beter wat ik hier bij Red Bull Salzburg heb”, doelt de centrumverdediger op zijn periodes bij Ajax en Sevilla, waar hij minder vaak aan spelen toe kwam. “Ik heb mij hier goed ontwikkeld en speel op hoog niveau onder uitstekende omstandigheden. Dat waardeer ik enorm en ik geniet er absoluut van.”

?? OFFIZIELL: Eine wichtige Personalie ist geklärt. Max #Wöber unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2025. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 27, 2022

Een maand geleden maakten BILD en Wolfsburger Allgemeine Zeitung nog melding van de interesse van VFL Wolfsburg in Wöber. De zesvoudig international werd zelfs bekeken door Marcel Schäfer, technisch directeur van VFL Wolfsburg. De Oostenrijker was bij die Wölfe in beeld om de matige defensieve cijfers van het afgelopen seizoen te verbeteren. Wolfsburg heeft met 54 tegendoelpunten een van de meest gepasseerde defensies van de Bundesliga. Met de contractverlenging lijkt Wöber echter zijn voorkeur uit te spreken voor een langer verblijf bij Salzburg.

De Oostenrijker sloot zich in de zomer van 2019 aan bij Salzburg, dat ruim tien miljoen euro overmaakte naar Sevilla. Hij keerde daarmee terug naar zijn vaderland. In 2017 verliet Wöber Oostenrijk juist om zijn geluk te beproeven bij Ajax. Ondanks dat de verdediger tot 39 wedstrijden kwam voor de Amsterdammers werd hij nimmer onomstreden en werd hij anderhalf jaar na zijn komst verkocht aan Sevilla. Los Rojiblancos verkochten Wöber een half jaar later dus weer aan Salzburg.