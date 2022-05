Hoeness haalt uit naar Lewandowski en Barcelona: ‘Moeten circusartiesten zijn'

Dinsdag, 24 mei 2022 om 13:52 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:00

Uli Hoeness heeft tegenover het Duitse RTL keihard uitgehaald naar zowel Robert Lewandowski als Barcelona. Volgens de voormalig voorzitter van Bayern München draait de vertrekwens van de Poolse spits, net als bij voormalig ploeggenoten Niklas Süle en David Alaba, maar om één ding: geld. De zeventigjarige Duitser vraagt zich daarnaast af hoe Barcelona het zich kan permitteren om Lewandowski aan te trekken. “In Duitsland zou je al lang failliet zijn geweest.”

Lewandowski maakte onlangs bekend dat hij der Rekordmeister komende zomer wil verlaten. Pino Zahavi, de belangenbehartiger van Lewandowski, gaf zondag in een interview met BILD aan dat spelen voor Barcelona een levenslange droom is voor de international van Polen. "Nu, op bijna 34-jarige leeftijd, heeft hij de kans om een levenslange droom te vervullen en naar de club (Barcelona, red.) te verhuizen waar hij altijd van heeft gedroomd. Waarom wil Bayern hem deze kans ontnemen?”, vroeg Zahavi zich hardop af.

Volgens Hoeness draait de vertrekwens maar om één ding. “Er is maar één belang: geld, 99 procent.” De Duitser haalt eerdere voorbeelden aan met het vertrek van Alaba en Süle. Eerstgenoemde ruilde Bayern afgelopen zomer op transfervrije basis in voor Real Madrid, dat volgens het Duitse weekblad der Spiegel een jaarsalaris van twintig miljoen euro betaalt aan de Oostenrijkse verdediger en daarnaast 17,7 miljoen euro aan tekenbonus heeft uitgekeerd. "Bij Alaba was het gewoon het geld, bij Süle was het gewoon het geld”, zo laat Hoeness geen misverstand bestaan over de beweegredenen van beide spelers om Bayern te verlaten. Süle speelt vanaf komend seizoen bij Borussia Dortmund.

Süle en zijn zaakwaarnemer vroegen volgens het dagblad dertig procent meer dan wat Bayern bood. Hoeness beweerde ook dat de centrale verdediger vanwege het tekengeld meer zou krijgen van Dortmund dan van de Duits recordkampioen. Volker Struth, zaakwaarnemer van Süle, benadrukte destijds dat financiële redenen geen grote rol speelden. Volgens BILD zou het bod van Bayern rond de elf miljoen euro zijn geweest en vroeg Süle zo'n veertien miljoen euro. Ondertussen dient zich bij Bayern eenzelfde situatie aan, daar Serge Gnabry een soortgelijk aanbod heeft ontvangen. Hoeness: “Ik denk dat hij een geweldig aanbod heeft van Bayern en nu moet hij een beslissing nemen."

Hoeness haalt daarnaast ook uit naar Barcelona. Volgens de Duitser heeft de club niet de middelen om Lewandowski over te nemen van Bayern. "Ze willen Lewandowski zogenaamd hebben. Ze hadden een half jaar geleden nog 1,3 miljard euro aan schulden. Het moeten circusartiesten zijn. In Duitsland zou je al lang failliet zijn geweest", bekritiseerde de voormalig manager en voorzitter van Bayern de Spanjaarden. Hoeness heeft nog steeds hoop op het aanblijven van Lewandowski. “Robert heeft een contract en ik ken op dit moment bij Bayern niemand die hem vervroegd van dit contract zal ontslaan.”