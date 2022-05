Transfervrije Suárez spreekt voorkeur uit na ‘vele aanbiedingen en telefoontjes’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 08:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:48

Luis Suárez neemt na twee seizoenen afscheid als speler van Atlético de Madrid. De 35-jarige aanvaller is vanwege zijn transfervrije status een gewilde speler. Suárez heeft naar eigen zeggen al aanbiedingen van tal van clubs gehad, maar wil met het oog op het WK in Qatar het liefst op hoog niveau in Europa actief blijven.

Met het vertrek bij Atlético Madrid is het de vraag waar Suárez zijn carrière de komende zomer gaat vervolgen. Bij het radioprogramma El Larguero gaat de 132-voudig Uruguyaans international dieper in op zijn toekomst. “Het is nu rustig afwachten tot de kinderen klaar zijn met school en daarna neem ik de best mogelijke beslissing”, zo luidt het antwoord.

Op de vraag waar Suárez zichzelf komend seizoen ziet spelen, reageert hij ontkennend. “Geloof me, ik heb nog niet besloten waar ik volgend seizoen ga spelen. Ik heb veel aanbiedingen en telefoontjes gekregen. Ik luister naar iedereen en ik sluit voor niemand de deur." Toch ziet de voormalig Ajacied een transfer naar Qatar, de Verenigde Staten of China niet zitten. “Dat zit niet in niet mijn hoofd. Ik denk niet aan het geld. Ik wil spelen op een hoog niveau in aanloop naar het WK, dat kan het beste in Europa. Ik krijg veel telefoontjes uit Mexico, Brazilië, Argentinië…, maar mijn focus ligt vooral op Europa."

Suárez kwam in de zomer van 2020 over van Barcelona voor een bedrag van zeven miljoen euro. Met Atlético legde de spits afgelopen seizoen beslag op de Spaanse landstitel. Hij had een groot aandeel, daar hij in 32 optredens liefst 21 keer tot scoren kwam. In de huidige voetbaljaargang is Suárez beduidend minder productief: In 35 LaLiga-duels noteerde hij ‘slechts’ 11 treffers. In totaal droeg de goalgetter, inclusief de wedstrijd tegen Sevilla, 83 keer het shirt van Atlético.